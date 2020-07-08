День Независимости (День Республики) в Беларуси отметили 3 июля. Праздничные мероприятия прошли и в нашем родном Лепеле в память о трагических событиях и благодарность тем, кто отстоял мир.
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День Независимости отпраздновали в Лепеле
08.07.2020 — Разное | Лепельский край
Источник материала: Лепельский край
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День Независимости (День Республики) в Беларуси отметили 3 июля. Праздничные мероприятия прошли и в нашем родном Лепеле в память о
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