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103 тонны мусора, рыбацких сетей и даже скелеты морских животных. Что находили в мировом океане во время уборки?

08.07.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Самую масштабную за всю историю уборку провели в мировом океане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспедиция, которая длилась 48 дней, проходила между Калифорнией и Гавайями.

103 тонны мусора, рыбацких сетей и даже скелеты морских животных. Что находили в мировом океане во время уборки?

За это время специалисты собрали 103 тонны пластикового мусора и рыбацких сетей. В снастях находили также скелеты морских животных.

Ежегодно в мировой океан попадает почти 13 миллионов тонн мусора.

103 тонны мусора, рыбацких сетей и даже скелеты морских животных. Что находили в мировом океане во время уборки?

103 тонны мусора, рыбацких сетей и даже скелеты морских животных. Что находили в мировом океане во время уборки?

В последний раз подобного масштаба уборка проходила в 2019 году.

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Новости мира. Самую масштабную за всю историю уборку провели в мировом океане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспедиция, которая длилась 48 дней,...
 
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