|
103 тонны мусора, рыбацких сетей и даже скелеты морских животных. Что находили в мировом океане во время уборки?
Источник материала: СТВ
Новости мира. Самую масштабную за всю историю уборку провели в мировом океане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспедиция, которая длилась 48 дней, проходила между Калифорнией и Гавайями.
Ежегодно в мировой океан попадает почти 13 миллионов тонн мусора.
В последний раз подобного масштаба уборка проходила в 2019 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
103 тонны мусора, рыбацких сетей и даже скелеты морских животных. Что находили в мировом океане во время уборки?
Новости мира. Самую масштабную за всю историю уборку провели в мировом океане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспедиция, которая длилась 48 дней,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)