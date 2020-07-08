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«Мы абсолютно платежеспособны». Через месяц после обысков разблокировали счета компании «Кентавр»

08.07.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Счета страховой компании «Кентавр», заблокированные после обысков по «делу Белгазпромбанка» 11 июня, будут полностью разморожены в течение двух дней. Об этом FINANCE.TUT.BY рассказал директор компании Сергей Прохорчик. По его словам, ни у КГБ, ни у Комитета госконтроля, ни у Минфина нет никаких претензий ни к компании, ни к ее руководству или сотрудникам. В ближайшее время «Кентавр» планирует полностью расплатиться с клиентами и сотрудниками и продолжить работу в обычном режиме. «С деньгами у нас все в порядке, мы абсолютно платежеспособны. Надеюсь, что в ближайшие две-три недели полностью восстановим потери, которые понесли за последний месяц», — говорит Сергей Прохорчик.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На данный момент счета компании полностью разблокированы в трех банках, остальные сделают это в течение двух дней. Директор «Кентавра» Сергей Прохорчик говорит, что компания уже успела провести первые платежи с момента заморозки счетов с 12 июня.

— Мы можем проводить платежи в обычном рабочем режиме, без каких-либо ограничений, — отмечает Сергей Прохорчик. — Ни КГБ, ни Комитет госконтроля, ни Минфин не предъявляют никаких претензий ни к компании, ни к ее руководству или сотрудникам. В сложившейся ситуации только благодаря общим усилиям правоохранительных органов, Минфина, руководства и коллектива «Кентавра» удалось не только добиться разблокировки счетов и возобновления деятельности компании, но и снять все претензии как с работников «Кентавра», так и к самой компании. Коллектив готов возобновить работу и осуществить платежи. С деньгами у нас все в порядке, мы абсолютно платежеспособны. Надеюсь, что в ближайшие две-три недели полностью восстановим потери, которые понесли за последний месяц. Конечно, имиджу компании и ее финансовой части нанесен достаточно серьезный удар, но наш коллектив, который проявил себя в этой ситуации наилучшим образом, справится быстро.

Сергей Прохорчик говорит, что хотел бы «еще раз принести извинения нашим клиентам и партнерам, которые тоже попали в эту сложную ситуацию».

— Сейчас мы будем решать их проблемы и постараемся сделать это как можно быстрее и наилучшим образом. Будем индивидуально, в рабочем порядке выходить на связь с каждым, по возможности поищем способ что-то компенсировать, хоть ситуация возникла и не по нашей вине. Пострадавших достаточно много, так что этот процесс займет какое-то время. В целом клиенты в подавляющем большинстве вошли в наше положение и вели себя очень достойно, — отмечает Сергей Прохорчик. — То же самое касается наших партнеров, в первую очередь медицинских центров и СТО. С ними мы тоже будем обсуждать дальнейшее сотрудничество. Сейчас наша задача — оплатить первоочередные вещи, которые обеспечивают жизнеспособность компании.

Сотрудники «Кентавра», в свою очередь, 10 июля получат зарплату вместе с авансом, который должны были получить 25 июня.

— Мы хотим сохранить весь коллектив, клиентов, партнеров и полноценно работать дальше, — подытоживает Сергей Прохорчик.

Адвокат Антон Гашинский, управляющий партнер адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры», представляющий интересы «Кентавра», говорит, что «документы с просьбами разрешить проведение финансовых операций подавались каждый день, все требования правоохранительных органов оперативно выполнялись». Помимо этого руководитель компании буквально «стучался во все двери»: ходил на личные приемы к чиновникам, отправлял жалобы на действия правоохранительных органов, написал письмо председателю Совета республики Наталье Кочановой (из ее приемной, к слову, пришел ответ о том, что за ситуацией следят). А работники «Кентавра» отправили коллективное письмо президенту.

— Также директор компании подал ходатайство в КГБ с просьбой допросить его в качестве свидетеля. В результате на совещании на прошлой неделе было принято решение о том, что если у правоохранительных органов нет претензий к компании, то она может работать дальше. После этого был выработан механизм решения при непосредственном взаимодействии правоохранительных органов, Минфина и компании «Кентавр», — комментирует Антон Гашинский.

После обысков по «делу Белгазпромбанка» с заблокированными счетами и невозможностью проводить финансовые операции столкнулся не только «Кентавр». В компании «Активлизинг» после обыска 11 июня были приостановлены финансовые операции во всех банках, а также заблокированы ценные бумаги (облигации) компании. Также из-за заблокированных счетов не может работать производственное предприятие «Кампари» — первый в Беларуси производитель средств женской гигиены. Она не может выплатить зарплату 150 сотрудникам.

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В ближайшие два дня счета компании во всех банках будут разблокированы.
 
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