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В Мельбурне снова вводят карантин из-за роста числа заболевших коронавирусом

08.07.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Пока некоторые страны выходят из локдауна и отменяют карантинные меры, другие на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки наоборот вынуждены вновь закрываться и вводить ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Риме невесты устроили протест против ограничений на свадьбы

Так, в австралийском Мельбурне из-за роста числа зараженных вновь карантин, который продлится как минимум полтора месяца.

В Мельбурне снова вводят карантин из-за роста числа заболевших коронавирусом

По этой же причине приостановили отмену введенных ранее карантинных мер и власти ряда американских штатов.

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Новости мира. Пока некоторые страны выходят из локдауна и отменяют карантинные меры, другие на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки наоборот вынуждены...
 
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