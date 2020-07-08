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В Мельбурне снова вводят карантин из-за роста числа заболевших коронавирусом
Источник материала: СТВ
Новости мира. Пока некоторые страны выходят из локдауна и отменяют карантинные меры, другие на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки наоборот вынуждены вновь закрываться и вводить ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в австралийском Мельбурне из-за роста числа зараженных вновь карантин, который продлится как минимум полтора месяца.
По этой же причине приостановили отмену введенных ранее карантинных мер и власти ряда американских штатов.
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Новости мира. Пока некоторые страны выходят из локдауна и отменяют карантинные меры, другие на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки наоборот вынуждены...
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