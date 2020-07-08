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В Италии провели уникальную операцию по разделению сиамских близнецов

08.07.2020 14:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Италии провели уникальную операцию по разделению сиамских близнецов

18-часовую операцию по разделению сиамских близнецов провели в Италии. Вмешательство очень сложное. Девочки из Центрально-Африканской республики срослись черепами в районе затылка. У них была общей кость и часть мозга.

Готовились к операции больше года. А участвовали в разделении 30 врачей и медсестер. Сначала действия моделировали на компьютере и только затем брались за скальпели. Двухлетние пациентки остаются под наблюдением специалистов. А опыт персонала клиники «Младенец Иисус» стал первым в Италии, а возможно и во всем мире – в литературе подобного не описано.   

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18-часовую операцию по разделению сиамских близнецов провели в Италии. Вмешательство очень сложное. Девочки из Центрально-Африканской республики срослись...
 
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