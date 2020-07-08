На вопросы про «Общегородской центр» в Слуцке ответил Николай Пенязь

Источник материала: Слуцк Город





9 июля в Слуцке начнётся общественное обсуждение по объекту «Общегородской центр», расположенному на территории бывшего консервного завода. На некоторые вопросы по этой теме ответил заместитель председателя Слуцкого райисполкома по архитектуре и строительству Николай Пенязь.

В четверг, 9 июля, в Слуцке стартует общественное обсуждение по объекту «Общегородской центр», о чём сообщается на сайте Слуцкого райисполкома.

Застройке подлежит земельный участок бывшего консервного завода, ограниченный ул. Ленина, ул. Виленская, 2-й пер. Карла Либкнехта и территорий городского стадиона.

Площадь застройки составляет около 4,5 га. Согласно Генеральному плану Слуцка, земельный участок может быть использован под общегородской центр.

Что включает в себя застройка территории:

зону массовых мероприятий с размещением амфитеатра;

площадку для пленэров и выставок;

зона спортивных площадок с размещением универсальной площадки для баскетбола и мини-футбола (стритбола);

площадкой для тенниса;

площадка для игр в настольный теннис с установкой уличных антивандальных столов;

площадкой для экстремальных видов спорта (паркура, воркаут, скейт-парк);

зону детских игровых площадок;

торгово-общественная и культурная зона;

зона тихого отдыха с большим процентом озеленения.

Как пояснил SlutskGorod Николай Пенязь, заместитель председателя районного исполнительного комитета по архитектуре и строительству, реализовать проект планируют в 2021-2022 году.

- На сегодняшний день пока мы рассматриваем строительство данного объекта за счёт районного бюджета, - отметил он.- Детальный план застройки можно будет увидеть только после того, как проектировщики внесут все объекты в генплан, но это будет не ранее следующего года. В текущем году у нас по плану стоит общественное обсуждение, в 2021 планируется заказ и получение проектно-сметной документации, а затем приступим к её реализации.

По словам Николая Пенязя, общественное обсуждение, которое пройдёт с 9 июля по 2 августа, играет немаловажную роль в строительстве объекта.

- Безусловно, мы будем прислушиваться к мнению людей, рассматривать их предложения. Надеемся, кто-то подаст прекрасную идею, что может быть на новом объекте. Все реальные и обоснованные предложения будут учтены при разработке сметно-проектной документации.

По поводу бывшего Коммерческого училища Николай Павлович пояснил, что несколько предложений относительно здания были, однако ни одно из них городу не подошло. Тем не менее, местные власти ждут креативных идей.

Если вы хотите поделиться своими предложениями, задать вопросы или сделать замечания по объекту «Общегородской центр», их можно направлять до завершения общественных обсуждений на почтовый адрес Слуцкого райисполкома (г. Слуцк, ул. Ленина, 189) или по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

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