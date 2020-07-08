Садовник назвал самые эффективные способы борьбы с кротом. Среди них есть и странные

Источник материала: Tut.by

Дачники и владельцы загородных домов разными способами пытаются бороться с кротом, и часто применяемые методы, включая антикротовую сетку, оказываются неэффективными. Какие же меры будут действенными? Рассказывает Олег Буйновский, агроном «Садов Беларуси», специалист по садоводству, автор ресурса sadovniki.org.



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Отпугивающие мероприятия

— Сюда входит старый добрый способ, известный еще с «надцатых» веков. Это всякие дурно пахнущие вещества, начиная от карбида, солярки, бензина, и заканчивая головой селедки, которые закладываются в нору. В принципе, это работает, но только маленький промежуток времени и при условии, что ваш крот с этим раньше не сталкивался. Но сколько ваша тряпка, промоченная керосином, будет разлагаться или сколько будет разлагаться рыбная голова — столько времени крота не будет. Как только запаха не станет, крот вернется обратно. То есть это временное явление. Из актуального — когда я изучал этот вопрос, узнал, что люди собирают мочу и заливают в норы. Читал, что одна дама собирала неделю мочу, потом привезла 5 литров на дачу и залила в норы. Говорят, это действенный метод и на сезон вопрос с кротом закрывается.

Следующий способ — газ, петарды. Но это уже задача со звездочкой. Петарды и газ — это опасно. Если уж использовать петарды, то надо обследовать весь участок, закладывать их одновременно во все дырки, которые есть.

Как действуют с газом — подгоняют машину, вставляют шланг в ход крота и подают туда выхлопные газы. Но это временно — хватает где-то на месяц.

Расскажу случай из жизни — как использовали газовый баллон. Хотел человек помочь теще. Занес газовый баллон на участок, подключил шланг, пустил в ход крота газ. Через энное количество времени бросил туда спичку. В общем, за один раз он перекопал весь огород тещи. Вместе со всем, что там росло.

Итак, это были отпугивающие, но небезопасные варианты.

Еще один вариант, и я его сам использовал, — затопление норы. Это тоже действует где-то на месяц. Спускал водичку по весне, аж хлюпало на участке. Потом эта водичка ушла, норки подсохли, и крот вернулся.

Вообще, чтобы понимать, как бороться с кротом, надо знать его логику. Если хоть один крот построил свои ходы, свою империю, то, отпугнув или истребив одного, будьте уверены — свято место пусто не бывает. Важно не только выгнать крота, но и истребить все ходы, которые есть на вашем участке. Потому что ходы — это построенная трасса, если по ней «не поедет» один крот, придут другие.

Еще советуют высаживать разные растения, например рябчик королевский, так как это дурнопахнущее растение. Давеча был у знакомой, у нее посажены эти рябчики, и рядом — три кротовые кучи. То же касается высадки зернобобовых вдоль участка. Это не работает. Либо работает, если ваш крот непуганый и жизни невидавший, отдален от всего, что есть на свете.

А теперь — по поводу пивных бутылок, крутелок. Да, у вас есть халява официально просить денег у жены на пиво, дабы на даче погонять крота. И потом приезжаешь к людям на участок, а там по 20 пивных бутылок крутится. У некоторых стоят баночки из-под пива, а кто-то пьет масштабно, по полтора литра — и стоят полуторалитровики, крутятся эти ветрячки. В них еще насыпают горох для усиления эффекта. Это работает разово и при условии, что вы постоянно будете переставлять крутелки. Но если вы их поставили на весь сезон, крот приходит, привыкает, что там шумит, тарахтит, как мы привыкаем, скажем, к работе советского холодильника на кухне. Неделю вы испытываете дискомфорт, а потом вам становится индифферентно.

То же самое относится и к отпугивателям. Действовать это будет на непуганого крота и если вы будете соблюдать инструкцию, где написано, что надо переставлять устройства где-то раз в три недели. Как-то по зиме приезжал к заказчику, он поставил отпугиватели в марте, в декабре они стояли и пищали там же. А возле нарыто шесть куч.

Отпугивающие методы — запахи, вода, газ, шумелки, тарахтелки — все это относительно и только для непуганых кротов. Если с кротоотпугивателями вы соблюдаете инструкцию, то этот метод может сработать. Причем должно быть несколько таких устройств, чтобы вы могли полностью перекрывать зону. Одно работает на 10 кв. м. Соответственно, умножаете на количество квадратов, которые есть у вас на участке. Надо полностью, как с автополивом, перекрыть ваш участок. А если поставите две штуки, то крот немножко сместится и спокойно будет копать в другом месте.

Мероприятия по отлову

— Расскажу об одном из полудобрых мероприятий: я читал про царских садовников. Когда Его Величество изволили кататься на лошадях, дабы лошадь не споткнулась и Их Сиятельство не грохнулось с коня, по периметру, где гулял царь, стояли садовники или граждане с лопатами и отслеживали. Как только крот начинал шевелиться, быстренько лопатой выбрасывали его на поверхность. Ну, а дальше — на милость садовника. Добрый садовник мог их собирать в ведро, выносить в лес и выпускать. Ну, а злой — сверху лопата и «секир башка».

Еще один рабочий способ, который мы использовали — это метод кастрюли или банки. Определяете действующий ход крота — для этого надо притоптать, где он роет, потом спустя 4−6 часов те ходы, которые используются, крот будет восстанавливать и ругать вас. Как только определили, где ход живой — а он будет между двумя кучками — вы выкапываете ямку вровень с нижней кромкой хода крота, опускаете туда трехлитровую банку, пустую или заполненную водой. Брать надо стеклянную, потому что кроту неудобно из нее выбираться. Ставим ее по нижней кромке, потому что крот пойдет по этому ходу и провалится в банку. Потом закрываете ход какой-нибудь картонкой или кладете две палочки, а сверху дерн, чтобы было темно и крот не заметил подвоха. Это очень хорошо работает, когда кроты размножаются. Как только они родились, начинают резвиться-носиться, в банку может попасть за раз до трех штук. У меня так товарищ на даче постоянно вылавливал кротов. Ну, а потом вам самим решать, что делать с этим кротом.

Следующий метод самый эффективный — это установка кротоловок. Нет ничего эффективнее. Желательно на них не экономить, покупать из толстой проволоки. Потому что если вы возьмете что-то дешевенькое, то крот, обладая мощной мускулатурой, из тонкой кротоловки вылезет и очень хорошо запомнит запах металла. Потом поймать его снова будет очень сложно. Каждый раз, когда вы поймали крота, кротоловку надо отпаривать, чтобы убрать запах. Закупаются кротоловки в паре, потому что мы не знаем направление движения животного. Ставятся они с одной стороны хода — налево и направо. Сейчас появилась альтернатива — продают «крабики», как у девочек для волос, но здесь уже неважно, откуда крот будет идти — «краб» его ловит. Это самый радикальный, самый рабочий способ — установка «крабиков» или кротоловок.

Еще есть ловушка Соломона. Это трубка, которая ставится по ходу крота. Он с одной стороны заходит, закрывается заглушкой и просто-напросто из этой трубки не может выйти. Тоже неплохая вещь.

Таким образом, эффективны три вещи: кротоловки, «крабики» — а это разновидность кротоловки, и ловушки. Главное — научиться их правильно устанавливать.