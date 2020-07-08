Мелания Трамп в черно-белом платье привела в восторг поклонников

Источник материала: ОНТ

Первая леди США Мелания Трамп восхитила поклонников новым образом.

Накануне она присоединилась к своему супругу – американскому президенту Дональду Трампу на мероприятии в Белом доме, посвященному безопасному открытию школ и учебных заведений во время пандемии.

Для этого выхода она выбрала очень стильный черно-белый наряд. Мелания надела строгое платье-футляр Narciso Rodriguez с геометричным принтом (она в нем уже появлялась на публике однажды в 2018 году). Такой выбор позволил не только соблюсти деловой протокол, но и одновременно подчеркнуть фигуру. Тем временем графичный принт в зоне декольте сделал наряд оригинальным и модным.

Мелания дополнила образ туфлями на высоких каблуках от Christian Louboutin, ярким макияжем и любимой укладкой. Поклонники осыпали первую леди комплиментами в комментариях.

«Очень красивая», «Прекрасна!», «Выглядит восхитительно, хотя и надевала его уже раньше», – поделились мнением пользователи.

Фото: Instagram

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