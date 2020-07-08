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В Несвиже прошел  молодежный уикенд «ВЛето»

08.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Начался праздничный вечер с ежегодного благотворительного забега «Ради дела».

Хорошие дела можно совершать разными способами. И участие в забеге — один из них. Дистанция, которую предстояло пробежать любителям активного отдыха, — 1,5 километра (начиная от «Харчэўні на Замкавай» и финишируя возле Несвижского городского молодежного центра). Небольшая для взрослых, но внушительная для малышей.

В Несвиже прошел  молодежный уикенд «ВЛето»

В Несвиже прошел  молодежный уикенд «ВЛето»

Участников в этом году было совсем немного, но каждый с нетерпением ждал команды «Старт». Кто-то, как семейный тандем мамы и сына Масловских, участвовал не в первый раз, а точнее — в третий. Кто-то, как самая юная участница забега, 6-летняя несвижанка Амалия, готовился сделать это впервые, с нетерпением бегая возле тех, кто также собрался принять участие в забеге. Участвовал в забеге и врач-гигиенист Несвижского РЦГиЭ Светлана Губенко. И пусть полтора километра оказались нелегким испытанием для самых маленьких, финишировавшие первыми взрослые поддерживали их на финише аплодисментами.

По окончании забега на сцене возле Центра прошло награждение участников. После чего теплыми словами всех присутствующих на празднике  поприветствовал начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Несвижского райисполкома Александр Круглик. Также Александр Викторович поблагодарил тех, кто успешно работает с молодежью, вручив Благодарность председателя Несвижского районного исполнительного комитета директору Несвижского городского молодежного центра Алёне Виноград, методисту РЦК Веронике Цвирко и первому секретарю РК ОО «БРСМ» Екатерине Кавешниковой.

После этого пришло время отдыхать и развлекаться вместе с командой молодежного центра.

В Несвиже прошел  молодежный уикенд «ВЛето»

В Несвиже прошел  молодежный уикенд «ВЛето»

В Несвиже прошел  молодежный уикенд «ВЛето»

В Несвиже прошел  молодежный уикенд «ВЛето»

В Несвиже прошел  молодежный уикенд «ВЛето»

В Несвиже прошел  молодежный уикенд «ВЛето»

В Несвиже прошел  молодежный уикенд «ВЛето»

В Несвиже прошел  молодежный уикенд «ВЛето»

Во дворике возле Центра были подготовлены интерактивные зоны, которые пользовались популярностью и у ребят помладше, и у взрослых. Юноши с удовольствием забрасывали баскетбольный мяч в кольцо и участвовали в гонках на тележках и велокарах. Дети с родителями играли в увеличенные «крестики-нолики». Пользовались популярностью площадки «Рыбачок», «Прыг-скок», «Дженга на слабо» и детский городок «Добро пожаловать в Боборо». В конце дня по каждой интерактивной площадке прошло награждение тех, чей результат был признан лучшим.

Всё это время на улице работал фуд-корт, где можно было подкрепиться вкусной едой и прохладными напитками, и не стихала музыка. Несколько музыкальных композиций вживую исполнили для зрителей сотрудница молодежного центра Таисия Мацулевич и представительницы активной, талантливой молодежи Несвижчины — Сабина Панько и Полина Коркус.

Яркой частью вечера стал флешмоб, где ребята разных возрастов вместе  учились танцевать в стиле «Тик-ток» (сервис для коротких видео), а сотрудники молодежного центра записали памятное видео.

По традиции праздничный день закончился дискотекой.

Неонила ЛЮБАНЕЦ.


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Начался праздничный вечер с ежегодного благотворительного забега «Ради дела». Хорошие дела можно совершать разными способами. И участие в забеге —
 
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