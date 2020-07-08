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В чемпионате России по футболу стартовали матчи 27-го тура
Источник материала: ОНТ
В чемпионате России по футболу стартовал 27-й тур. «Ахмат» из Грозного на выезде добился победы над «Тамбовом» – 2:1.
«Арсенал» дома не устоял перед аутсайдером турнирной таблицы самарскими «Крыльями Советов» – 2:4. Белорусские игроки команды из Тулы Максим Володько, Валерий Громыко, Юрий Ковалев следили за ходом противостояния со скамейки запасных. А сегодня болельщиков ожидает великолепный матч — «Спартак» сыграет с «Локомотивом».
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В чемпионате России по футболу стартовал 27-й тур. «Ахмат» из Грозного на выезде добился победы над «Тамбовом» – 2:1. «Арсенал» дома не устоял перед аутсайдером...
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