В чемпионате России по футболу стартовали матчи 27-го тура

Источник материала: ОНТ

В чемпионате России по футболу стартовал 27-й тур. «Ахмат» из Грозного на выезде добился победы над «Тамбовом» – 2:1.

«Арсенал» дома не устоял перед аутсайдером турнирной таблицы самарскими «Крыльями Советов» – 2:4. Белорусские игроки команды из Тулы Максим Володько, Валерий Громыко, Юрий Ковалев следили за ходом противостояния со скамейки запасных. А сегодня болельщиков ожидает великолепный матч — «Спартак» сыграет с «Локомотивом».

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