Ковальчук: в ближайшие годы в двух-трех районах каждой области появятся новые спортивные комплексы

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Во всех областях страны в ближайшие годы появятся новые современные спортивные объекты. Такое мнение сегодня во время открытия физкультурно-оздоровительного комплекса в Новогрудке высказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, передает корреспондент БЕЛТА.





Комплекс, получивший название "Лидер", возвели на улице Дроздовича в молодом и густонаселенном жилом районе Новогрудка. Новый комплекс включает спортивный зал с трибунами на 750 зрительских мест, 25-метровый бассейн, тренажерный и фитнес-залы, спортивные помещения для занятий легкой атлетикой, а также кафе.

"Ежегодно мы открываем несколько таких спортивных сооружений. Например, в Гродненской области в начале этого года аналогичный комплекс начал работать в Островце. Поставлена задача, чтобы в каждом районном центре были подобные объекты", - отметил Сергей Ковальчук. Он подчеркнул, что в каждой из областей в ближайшие пять лет запланировано строительство как минимум 2-3 таких или похожих спортивных комплексов. В частности, в Гродненской области физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Слониме.

Эти объекты, по словам министра, важны и для развития приоритетных видов спорта. Таких, например, как плавание, в котором на Олимпийских играх разыгрывается свыше трех десятков комплектов наград, а также легкая атлетика, футбол, гандбол, волейбол и баскетбол. Условия позволяют заниматься на базе комплекса круглогодично.

"Не менее важно и развитие массового спорта. Место для возведения комплекса выбрано очень удачно: вокруг молодой жилой район, немало семей с детьми", - отметил Сергей Ковальчук. Он выразил уверенность, что объект будет востребован жителями.