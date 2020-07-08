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Россия снимает ограничения на поставки блочной говядины с семи белорусских предприятий
08.07.2020 15:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
cherikovnews.by
Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин провел переговоры с Министерством сельского хозяйства России и Россельхознадзором, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.
По итогам переговоров было принято решение об отмене с 9 июля 2020 года временных ограничений на поставки в Россию блочного мяса говядины ООО "Акдимол", Поставского, Могилевского, Березовского, Слуцкого, Бобруйского, Ошмянского мясокомбинатов с последующей возможностью снятия ограничений на поставки охлажденного мяса (туши, полутуши), передает
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Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин провел переговоры с Министерством сельского хозяйства России и Россельхознадзором, сообщили в...
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