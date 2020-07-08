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В Бресте на переходе Mazda сбила 8-летнего мальчика
Источник материала: Tut.by
Автомобиль сбил ребенка на переходе в Бресте,
Происшествие случилось днем 7 июля. По предварительной информации, 33-летняя водитель Mazda ехала по улице Грюнвальдской и сбила 8-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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