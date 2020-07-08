В Бресте на переходе Mazda сбила 8-летнего мальчика

Источник материала: Tut.by

Автомобиль сбил ребенка на переходе в Бресте, сообщили в областной ГАИ.





Происшествие случилось днем 7 июля. По предварительной информации, 33-летняя водитель Mazda ехала по улице Грюнвальдской и сбила 8-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.