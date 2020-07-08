Александр Лукашенко пришел на интервью без обуви. Ошибка дресс-кода или имиджевая стратегия?

Источник материала: Tut.by

На youtube-канале АТН появился фильм о журналистах, которые работают с Александром Лукашенко. «Президентский Пул» рассказывает о закадровой жизни некоторых работников СМИ и демонстрирует эпизоды их общения с президентом. Так, в фильм попали кадры с интервью Александра Григорьевича, куда тот пришел без обуви ( увидеть кадры можно по ссылке ). Общение с журналистом в неформальном виде — нарушение действующего протокола. Является это ошибкой дресс-кода или частью имиджевой стратегии — об этом рассуждает наш фэшн-редактор Екатерина Гордеева.



Екатерина Гордеева Специалист по стратегическому имиджу

Дипломатический протокол и требования президентского дресс-кода лишают политиков свободы самовыражения. Однако в некоторых случаях строгими правилами можно пренебречь: именно такие имиджевые «осечки» положительно влияют на восприятие электората и делают образ главы государства более живым и понятным. Поэтому в тонком мире политических игр стилистические ошибки часто создаются специально, как часть элегантной стратегической партии.

Запланированные имиджевые промахи — излюбленный инструмент многих политиков. Некоторые используют нарушение дресс-кода, чтобы продемонстрировать маскулинность и силу — как Путин и его любовь к черному цвету.













Черный цвет нежелателен для официальных деловых костюмов. Обычно его заменяют на синий, серый, коричневый. За свою неизменную любовь к черному Путин получил прозвище «Man in Black».

Другие отступают от дресс-кода, чтобы показать свою близость к народу. К этой фишке, по моему мнению, часто прибегает Лукашенко . Все 26 лет у власти Александр Григорьевич создает образ своего парня: часто он выглядит проще, чем те, кто его сопровождают, практически не носит громких брендов и дорогих аксессуаров.



Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь



Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь / 2015 год, на встрече с трудовым коллективом аграрного комплекса «Беловежский».

Отожествление себя с народом дает мощный козырь любому политику: в случае кризисной ситуации в ней будут обвинять чиновников. Во всем виноваты они, а не народ, частью которого позиционирует себя президент.

Мимикрия под электорат позволяет президенту снижать агрессию среды и располагать к себе людей. Ведь когда избиратель видит перед собой простого человека, который похож на соседа или родственника, другие промахи тоже прощаются легче.



Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь

Интервью в носках мне видится частью этой стратегии. «Уважая труд уборщиц, я босиком хожу», — говорит белорусский лидер, выходя из лифта прямо к камерам журналистов. Босым по холодному мраморному полу Лукашенко идет показывать, что ему не чуждо ничто человеческое — ведь у себя дома он тоже ходит без обуви.