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Леонид Брич о 90-ых: «Только благодаря той сильной руке тогда не пошла массовая приватизация»
Источник материала: СТВ
Тревожное прошлое после распада СССР и уверенный взгляд в будущее. В программе
Леонид Брич, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
На сегодняшний момент те разные разговоры идут, что вот сегодня это неправильно, что там нужно больше частной формы собственности… Я не отрицаю, потому что частная форма собственности по истечении времени необходима. Но я повторял и буду повторять, когда депутатом избирался, и говорил это публично, что стратегические объекты должны находиться в руках государства. Только в руках государства могут стратегические объекты приносить ту доходность и поступление в бюджет, который сегодня можно регулировать с помощью государства.
Также в программе эксперты обсудили:
– с чего начиналось становление белорусской государственности?
– как стране удалось выбраться из кризисной ямы?
– почему, на первый взгляд, непопулярные меры сыграли на руку нашей социально-экономической политике?
– почему прежде чем критиковать, нужно оглянуться на четвертьвековой белорусский путь?
– какими достижениями за годы независимости можем гордиться?
Смотрите 8 июля в 20.30 на СТВ.
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Тревожное прошлое после распада СССР и уверенный взгляд в будущее. В программе «В обстановке мира» эксперты оценили путь, который прошла Беларусь за годы...
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