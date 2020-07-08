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Меняется всё. Визажист показала разницу между домашним и профессиональным макияжем
Источник материала: СТВ
Новости России. Российская визажистка показала, насколько отличается домашний макияж от профессионального. И разница действительно заметна.
Как
В большинстве случаев Исмаилова уделяет внимание бровям, наносит тонкий слой тональника и немного румян. Визажист старается избегать резких линий, чтобы лицо не выглядело грубым.
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Новости России. Российская визажистка показала, насколько отличается домашний макияж от профессионального. И разница действительно заметна.
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