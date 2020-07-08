﻿ Стало известно, когда Россия начнет вооружаться комплексами С-350 «Витязь». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Стало известно, когда Россия начнет вооружаться комплексами С-350 «Витязь»

08.07.2020 15:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-350 «Витязь» начнут в текущем году поступать в строевые части зенитных ракетных войск ВКС России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова начальника зенитно-ракетных войск ВКС генерал-майора Сергея Бабакова.


Фото: wikipedia.org

8 июля зенитно-ракетные войска ВКС отмечают 60 лет со дня образования.

«С этого года в войска начинают поступать ЗРС С-350 «Витязь», — сказал Бабаков.

По его словам, система С-350 предназначена для обороны административно-политических центров, важнейших объектов и районов страны, группировок войск от массированных ударов средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет. «Дальность поражения целей — до 120 км, высота поражения — до 25 км, скорость поражаемых целей — до 2500 м/с. В ходе испытаний заданные характеристики системы подтверждены успешными пусками зенитных управляемых ракет по баллистическим целям, целям на максимальную и минимальную дальность, маловысотным целям, имитирующим крылатые ракеты», — отметил Бабаков.

Он уточнил, что основными особенностями системы С-350 являются увеличенный боекомплект зенитных управляемых ракет (ЗУР) и повышенная огневая производительность за счет применения ЗУР с активной головкой самонаведения.

Бабаков также сообщил, что на вооружении подразделений зенитных ракетных войск (ЗРВ) ВКС — зенитные ракетные системы С-300 и С-400 различных модификаций, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». «В рамках планового перевооружения в ЗРВ постоянно поступают современные образцы вооружения. В настоящее время доля современных образцов вооружения и военной техники в зенитных ракетных войсках достигает 80%», — сказал он.

В декабре 2019 года в пресс-службе концерна «Алмаз-Антей», разработавшем комплекс, сообщили о передаче Вооруженным силам первого комплекта комплекса. В начале этого года он поступил в учебный центр зенитных ракетных войск Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, где идет его освоение и подготовка учебно-материальной базы для подготовки военных специалистов.

Ранее главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин сообщал, что поставка в войска зенитной ракетной системы С-350 «Витязь» позволит в четыре раза повысить эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет.

Система С-350 «Витязь» разработана в интересах войсковой ПВО с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км. Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое оружие позволяет «доставать» самолеты противника на высоте до 25 километров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Меняется всё. Визажист показала разницу между домашним и профессиональным макияжем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика