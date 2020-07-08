Стало известно, когда Россия начнет вооружаться комплексами С-350 «Витязь»

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Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-350 «Витязь» начнут в текущем году поступать в строевые части зенитных ракетных войск ВКС России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова начальника зенитно-ракетных войск ВКС генерал-майора Сергея Бабакова.



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8 июля зенитно-ракетные войска ВКС отмечают 60 лет со дня образования.

«С этого года в войска начинают поступать ЗРС С-350 «Витязь», — сказал Бабаков.

По его словам, система С-350 предназначена для обороны административно-политических центров, важнейших объектов и районов страны, группировок войск от массированных ударов средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет. «Дальность поражения целей — до 120 км, высота поражения — до 25 км, скорость поражаемых целей — до 2500 м/с. В ходе испытаний заданные характеристики системы подтверждены успешными пусками зенитных управляемых ракет по баллистическим целям, целям на максимальную и минимальную дальность, маловысотным целям, имитирующим крылатые ракеты», — отметил Бабаков.

Он уточнил, что основными особенностями системы С-350 являются увеличенный боекомплект зенитных управляемых ракет (ЗУР) и повышенная огневая производительность за счет применения ЗУР с активной головкой самонаведения.

Бабаков также сообщил, что на вооружении подразделений зенитных ракетных войск (ЗРВ) ВКС — зенитные ракетные системы С-300 и С-400 различных модификаций, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». «В рамках планового перевооружения в ЗРВ постоянно поступают современные образцы вооружения. В настоящее время доля современных образцов вооружения и военной техники в зенитных ракетных войсках достигает 80%», — сказал он.

В декабре 2019 года в пресс-службе концерна «Алмаз-Антей», разработавшем комплекс, сообщили о передаче Вооруженным силам первого комплекта комплекса. В начале этого года он поступил в учебный центр зенитных ракетных войск Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, где идет его освоение и подготовка учебно-материальной базы для подготовки военных специалистов.

Ранее главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин сообщал, что поставка в войска зенитной ракетной системы С-350 «Витязь» позволит в четыре раза повысить эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет.

Система С-350 «Витязь» разработана в интересах войсковой ПВО с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км. Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.