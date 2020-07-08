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Парни думали, что поймали рыбу, но на самом деле рыба поймала их

08.07.2020 15:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В США рыбаки подцепили на крючок гигантского групера — крупную рыбу, вес которой может достигать 450-ти килограммов. Парни очень обрадовалось, но, как очень быстро выяснилось, подцепить рыбу — это только полдела. Посмотрите, чем закончилась рыбалка.

 
 
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