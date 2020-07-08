Парни думали, что поймали рыбу, но на самом деле рыба поймала их

Источник материала: Tut.by

В США рыбаки подцепили на крючок гигантского групера — крупную рыбу, вес которой может достигать 450-ти килограммов. Парни очень обрадовалось, но, как очень быстро выяснилось, подцепить рыбу — это только полдела. Посмотрите, чем закончилась рыбалка.