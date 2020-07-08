|
Парни думали, что поймали рыбу, но на самом деле рыба поймала их
Источник материала: Tut.by
В США рыбаки подцепили на крючок гигантского групера — крупную рыбу, вес которой может достигать 450-ти килограммов. Парни очень обрадовалось, но, как очень быстро выяснилось, подцепить рыбу — это только полдела. Посмотрите, чем закончилась рыбалка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подцепить рыбу - это только полдела.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)