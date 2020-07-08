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«Аккуратно с руки забирает и кушает». Чем кормят аиста в белорусской семье, и как он у них оказался
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Добрая история из Лиды. Там семья спасла раненого аиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Птицу нашли в огороде с перебитыми ногами. Казалось, ей уже не помочь. Но человеческое внимание и забота творят чудеса – пернатый стал полноценным членом семьи вместе с другими домашними животными и даже заново научился ходить.
Даже если маленькая совсем рыбка, он все равно аккуратно с руки забирает и кушает ее.
Шпроты, килька и салака в рационе каждый день. Перепадает и котам – во время кормления они словно по часам приходят на лужайку у дома. Пернатый быстро подружился с местными обитателями – а их в большой семье Вансович немало: коты, собака, даже кролики. Видимо, из-за такой любви к животным эти люди и не смогли оставить аиста в беде.
Ульяна Вансович, жительница Лиды:
Что случилось с несчастной птицей, Ольга Вансович не знает до сих пор. Да и некогда было разбираться – аист нуждался в помощи.
Ольга Вансович, жительница Лиды:
Отрезали ему эти ниточки сухие (все равно не было смысла), промыли хорошенечко, наложили мазь заживляющую – в аптечке были у нас собой – забинтовали ножки.
Так и оставили пернатого у себя. На день по два раза перевязывали раны, под контролем ветеринара кололи уколы от воспаления, лечили крыло, которое тоже оказалось поврежденным. А потом и вовсе учили аиста заново ходить: отодвигали миску с рыбой, чтобы старался подойти к ней сам – получилось. Крылатого друга нарекли Тихоном.
Галина Буро, корреспондент:
Ночует Тихон в пристройке возле дома – на соломе в детской ванночке. Днем проводит время во дворе. К Ольге, ее мужу и троим детям легко идет на руки, будто понимая, что эти неравнодушные люди его спасли от верной гибели.
Они верят, что когда-нибудь птица сможет расправить крылья и взлететь над домом. Он жив, и это главное. Благодаря людям с большим сердцем.
Ульяна Вансович:
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Новости Беларуси. Добрая история из Лиды. Там семья спасла раненого аиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Птицу нашли в огороде с перебитыми ногами....
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