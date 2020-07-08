ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Москве с 1 августа возобновят работу кинотеатры

08.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Москве с 1 августа возобновят работу кинотеатры

Кинотеатры Москвы смогут постепенно возобновить свою работу с 1 августа. Об этом заявил советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой, сообщает ТАСС.

По его словам, начало работы кинотеатров в каждом регионе будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

«В сельской местности, где небольшие кинозалы, которые создавались при помощи Фонда кино, кинотеатры уже открылись», — отметил он.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщал, что кинотеатры в России смогут возобновить работу с 15 июля.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кинотеатры Москвы смогут постепенно возобновить свою работу с 1 августа. Об этом заявил советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко пришел на интервью без обуви. Ошибка дресс-кода или имиджевая стратегия?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика