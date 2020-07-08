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В Москве с 1 августа возобновят работу кинотеатры
08.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Кинотеатры Москвы смогут постепенно возобновить свою работу с 1 августа. Об этом заявил советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой, сообщает ТАСС.
По его словам, начало работы кинотеатров в каждом регионе будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
«В сельской местности, где небольшие кинозалы, которые создавались при помощи Фонда кино, кинотеатры уже открылись», — отметил он.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщал, что кинотеатры в России смогут возобновить работу с 15 июля.
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Кинотеатры Москвы смогут постепенно возобновить свою работу с 1 августа. Об этом заявил советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой, сообщает...
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