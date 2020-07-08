Источник материала: Myfin

​Банк ВТБ (Беларусь) внедрил новые сервисы для бизнеса в системе «Интернет-Банк»

В системе ДБО внедрен сервис «Защита от злоумышленников», который предоставляет два режима проверки и подтверждения платежей на выбор клиента: автоматическая проверка наличия контрагента в справочнике «Постоянные клиенты», либо определение системой подозрительных реквизитов банковского перевода.

Для пользователей усовершенствован порядок отображения документов по видам статусов - теперь можно в более удобной форме просматривать и контролировать исполнение банком документов. Также клиенты будут заранее получать уведомление об окончании срока действия ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Формирование запросов в системе исполнения денежных обязательств (АИС ИДО) дополнено новыми возможностями, которые позволяют запрашивать информацию как по собственным денежным обязательствам, так и по обязательствам дебитора, а также отзывать документы, помещенные в систему до 1 января текущего года.

В модуле «Торговая площадка» оптимизирована настройка банком поточной загрузки значений курсов для каждой конкретной пары валют и каждого типа курсов.

Подключение к ДБО «Интернет-Банк» ВТБ (Беларусь) осуществляется бесплатно. В рамках тарифных планов по расчетно-кассовому обслуживанию абонентская плата не взимается.

Юрий Казак, директор департамента банковских и информационных технологий: «Мы всегда учитываем потребность наших клиентов в удобном и безопасном обслуживании и предлагаем для этого технологичные финансовые инструменты. Совершенствование «Интернет-Банка» для бизнеса – еще один важный шаг в развития инновационных сервисов. Около 8 000 наших клиентов уже оценили удобство и возможности системы и являются активными ее пользователями. Отметим, что ежемесячно более 200 компаний становятся новыми абонентами сервиса».

Также теперь на странице входа в «Интернет-Банк» размещены новые предложения банка для бизнес-клиентов, полезные ссылки и справочная информация.

Справка:

Система ДБО «Интернет-Банк» – система дистанционного банковского обслуживания, предназначенная для оперативного взаимодействия клиента и банка с использованием сети интернет, и обеспечивающая получение информации, формирование, передачу, регистрацию и исполнение распоряжений клиентов.