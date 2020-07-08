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В Луганской области полыхают лесные пожары

08.07.2020 16:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Луганской области полыхают лесные пожары

В эти дни в Луганской области полыхают лесные пожары. На заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в формате видеоконференции Киев запросил полного установления режима тишины в регионе.

Огонь на территории двух лесничеств бушует вблизи линии разграничения сил и средств. Он вспыхнул ещё в понедельник, а затем перекинулся на сёла. Сгорели десятки домов. Есть погибшие. Их количество разнится от четырёх до семи. Привлечь к тушению авиацию не смогли из-за отсутствия гарантий от противодействующих сторон. Помимо проблемы с пожарами сегодня ожидается обсуждение подготовки к новому обмену пленными.    

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В эти дни в Луганской области полыхают лесные пожары. На заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в формате видеоконференции Киев...
 
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