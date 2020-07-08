Источник материала: ОНТ

В эти дни в Луганской области полыхают лесные пожары. На заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в формате видеоконференции Киев запросил полного установления режима тишины в регионе.

Огонь на территории двух лесничеств бушует вблизи линии разграничения сил и средств. Он вспыхнул ещё в понедельник, а затем перекинулся на сёла. Сгорели десятки домов. Есть погибшие. Их количество разнится от четырёх до семи. Привлечь к тушению авиацию не смогли из-за отсутствия гарантий от противодействующих сторон. Помимо проблемы с пожарами сегодня ожидается обсуждение подготовки к новому обмену пленными.

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