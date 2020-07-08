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В Нидерландах десятки фермеров задержали возле завода во время акции протеста

08.07.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Нидерландов. В Нидерландах во время акции протеста возле завода задержали десятки фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники на тракторах заблокировали проезд на предприятие по переработке отходов, выражая таким образом недовольство некоторыми планами властей.

В Нидерландах десятки фермеров задержали возле завода во время акции протеста

Речь идет о запрете фермерам добавлять протеин в корм животных. Цель этого нововведения, которое должно вступить в силу в сентябре, – снизить выбросы оксида азота в атмосферу.

В Нидерландах десятки фермеров задержали возле завода во время акции протеста

В Нидерландах десятки фермеров задержали возле завода во время акции протеста

Десятки работников арестовали за нарушение временного запрета на протесты с использованием сельскохозяйственной техники.

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Новости Нидерландов. В Нидерландах во время акции протеста возле завода задержали десятки фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работники на...
 
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