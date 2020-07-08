Силовики идут к тем, кто в соцсетях затравил милиционера с провокации в Гродно

Источник материала: KYKY

3 июля к айтишнику Дмитрию Зимарину нагрянули следователи с осмотром его дома и вопросами. Парень связал их визит с уголовным делом, которое завели по факту травли сотрудника милиции в соцсетях. Сотрудника, 29 мая участвовавшего в задержании блогера Сергея Тихановского в Гродно. Этот инцидент многие почти единогласно сочли картонной провокацией, что вызвало огромное возмущение у пользователей интернета.

«Свободе» Зимарин рассказал , что проходит по делу свидетелем. Он не стал отрицать, что нелестно высказался в адрес милиционера в сети, но оспорил довод, что угрожал ему. Зимарин уточнил: таких, как он, оказалось много – у следователей программист заметил целый список тех, кто присылал работнику милиции едкие сообщения.

Айтишник предположил, исходя из увиденного им постановления об обыске, что уголовное дело возбудили по статье об угрозах жизни и здоровью милиционера. Но против кого оно заведено, парень не знает. Следователи попросили Зимарина объясниться, для чего он писал свои некорректные комментарии сотруднику милиции. На это молодой человек ответил, что его рассердила сама причина, по которой Тихановский подвергся аресту.

В СК пока не ответили на вопрос, на самом ли деле расследуется уголовное дело об угрозах жизни и здоровью работника милиции. В МВД заявили, что всю информацию об этой истории обнародуют позднее.

«Дело Тихановского». Кратко

Напомним, Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно во время мирного пикета по сбору подписей. В какой-то момент две девушки в защитных масках начали преследовать блогера, когда тот отказался с ними разговаривать. Позже одна из дам (секс-работница из Минска, как выяснилось позже) позвала милиционеров, пожаловавшись на то, что Тихановский не отвечает на ее вопросы. Блогера попытались арестовать. Произошел конфликт, в результате которого картинно упал милиционер. Вскоре появились сотрудники ОМОН и увели с собой Тихановского и еще нескольких человек. Сейчас против блогера есть как минимум две «уголовки»: об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок; а также о препятствии работе ЦИК Беларуси по выборам. По последнему делу потерпевшей официально признана глава Центризбиркома Лидия Ермошина.