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15-летняя девочка потеряла кошелек. Его нашли через 58 лет

08.07.2020 17:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница американского города Лодай, штат Калифорния, получила назад свой кошелек, потерянный более полувека назад. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на The Epoch Times.


Фото: The Epoch Times

В 1962 году, будучи 15-летней девочкой, Донна Браун потеряла свой красный кошелек во время похода в кинотеатр. Она забыла его, когда отправилась мыть руки в туалет. Когда Браун осознала свою ошибку и вернулась, кошелька уже не было.

Кошелек содержал ценную коллекцию черно-белых снимков, ее счастливый серебряный доллар, документы и разрешение на работу. Браун восстановила документы и забыла о потере на долгие десятилетия.

В 2020 году с Браун неожиданно связался владелец кинотеатра Терри Кларк. Он начал ремонт в старом здании кинотеатра, чтобы сделать из него общественный центр искусства. В ходе ремонтных работ строители обнаружили красный кошелек Браун. Оказалось, вещь забросили на чердак над туалетом, и он упал за стену.

Кларк нашел внутри фотографии и решил разыскать владелицу кошелька. Учитывая, сколько времени прошло, он понимал, что сделать это будет непросто. 20 мая владелец кинотеатра опубликовал снимок находки в Facebook, и в течение нескольких часов он узнал, кому он принадлежал.

Браун была счастлива получить назад потерянную вещь, пусть ее счастливый серебряный доллар и отсутствовал. Сентиментальная американка решила восстановить кошелек до состояния, в котором он был в 1962 году, и нашла серебряный доллар тех времен, который заменил оригинал.

 
 
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Кошелек содержал ценную коллекцию черно-белых снимков, ее счастливый серебряный доллар, документы и разрешение на работу.
 
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