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Первый 100-балльник 2020 года — из Радунской школы

08.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Первый 100-балльник 2020 года — из Радунской школы

По данным Республиканского института контроля знаний, на централизованное тестирование по белорусскому языку в этом году зарегистрировались 18 606 человек. Максимальные 100 баллов получили 78 абитуриентов, почти вдвое больше, чем в прошлом году. 

Среди ребят, набравших на ЦТ по предмету максимальные 100 баллов, — выпускник Радунской СШ Андрей Кугач (учитель С.Ю. Компанеец). Такой высокий Результат пока единственный в районе.

Фото БелТА

 
 
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По данным Республиканского института контроля знаний, на централизованное тестирование по белорусскому языку в этом году зарегистрировались 18 606 человек....
 
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