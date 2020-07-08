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Первый 100-балльник 2020 года — из Радунской школы
08.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
По данным Республиканского института контроля знаний, на централизованное тестирование по белорусскому языку в этом году зарегистрировались 18 606 человек. Максимальные 100 баллов получили 78 абитуриентов, почти вдвое больше, чем в прошлом году.
Среди ребят, набравших на ЦТ по предмету максимальные 100 баллов, — выпускник Радунской СШ Андрей Кугач (учитель С.Ю. Компанеец). Такой высокий Результат пока единственный в районе.
Фото БелТА
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По данным Республиканского института контроля знаний, на централизованное тестирование по белорусскому языку в этом году зарегистрировались 18 606 человек....
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