Первый 100-балльник 2020 года — из Радунской школы

Источник материала: Вороновская газета





По данным Республиканского института контроля знаний, на централизованное тестирование по белорусскому языку в этом году зарегистрировались 18 606 человек. Максимальные 100 баллов получили 78 абитуриентов, почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Среди ребят, набравших на ЦТ по предмету максимальные 100 баллов, — выпускник Радунской СШ Андрей Кугач (учитель С.Ю. Компанеец). Такой высокий Результат пока единственный в районе.

Фото БелТА