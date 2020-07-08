ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кот залез в кувшин с молоком во время службы. Теперь попробуйте не обращать на это внимание

08.07.2020 17:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Кот чуть не сорвал утреннюю онлайн-службу, которую проводит Кентерберийский собор.  

Видео было опубликовано в соцсетях собора. На нем видно, как во время речи викария Роберта Уиллиса на стол запрыгнул кот, кличка которого Тайгер, и начал лакать молоко.  

Кот залез в кувшин с молоком во время службы. Теперь попробуйте не обращать на это внимание
Фото: Canterbury Cathedral  

Все внимание зрителей привлек этот милый момент. Викарий заметил гостя и погладил его. Кот не просто забрался на стол, а целенаправленно подошел к кувшину с молоком.  

Это не первый раз, когда коты становятся героями онлайн-проповедей собора. В мае более 2 миллионов просмотров в соцсетях набрал ролик, как кот по кличке Лео забрался под одежду священнослужителя прямо во время молитвы.  

Кот залез в кувшин с молоком во время службы. Теперь попробуйте не обращать на это внимание
Фото: Canterbury Cathedral

Пресс-секретарь собора отметил, что Тайгер – застенчивый кот, который любит обниматься. Кроме этого, у него сильный аппетит – питомец всегда в поисках еды.  

Кот залез в кувшин с молоком во время службы. Теперь попробуйте не обращать на это внимание
Фото: Canterbury Cathedral  

Тигр живет в огороде и проявляет большой интерес к наблюдению за уходом и посадкой растений и овощей.  

Кот впервые попробовал мороженое и сразу же пожалел об этом. Вот, как он отреагировал (читать далее).  

Люди в материале: Роберт Уиллис

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кот чуть не сорвал утреннюю онлайн-службу, которую проводит Кентерберийский собор.   Видео было опубликовано в соцсетях собора. На нем видно, как во время речи...
 
Новости дня
Новости разные
 
15-летняя девочка потеряла кошелек. Его нашли через 58 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика