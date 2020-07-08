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«Нам не хватало такого центра». В Новогрудке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зрительские трибуны на 750 мест и 25-метровый бассейн. В Новогрудке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Универсальный спортивный зал, помещение для легкой атлетики, совмещенное с комнатой единоборств, тренажерный и фитнес-залы, сауна и кафе. Комплекс полностью укомплектован и спортивным инвентарем.
Пропускная способность центра – 220 человек в день. Учли здесь интересы всех посетителей. В комплексе предусмотрена безбарьерная среда. А еще создано 70 новых рабочих мест. Ожидается, что новые условия помогут привлечь хороших тренеров и молодых специалистов.
Для жителей Новогрудка ФОК стал настоящим подарком, ведь таких многофункциональных спортивных центров раньше в городе не было.
Джемма Невжинская, жительница Новогрудка:
Карина Вальшонок, жительница Новогрудка:
Новый комплекс станет базой для детско-юношеской спортивной школы № 2. Сегодня в ней около 200 воспитанников. С открытием ФОКа набор планируют увеличить в два раза. К тому же, в центре будут готовить спортивный резерв и проводить соревнования различных уровней.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
На Гродненщине это уже второй в этом году только спортивный объект, который мы открываем. Еще в проекте есть третий.
Открываться будут и в других районных центрах. Это очень важно для массового занятия споротом.
Развитию спорта в Новогрудке уделяют особое внимание. Спортсмены родом из этого города не раз становились победителями и призерами чемпионатов мира и Европы, II Европейских игр в Минске.
Символично, что новый ФОК открыли в день освобождения Новогрудка от немецко-фашистских захватчиков.
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«Нам не хватало такого центра». В Новогрудке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер»
Новости Беларуси. Зрительские трибуны на 750 мест и 25-метровый бассейн. В Новогрудке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер», сообщили в...
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