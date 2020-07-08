ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Я думаю, здесь абсолютно вина на местах». С каким непростым вопросом обратились к Анатолию Исаченко на приёме в Воложине?

08.07.2020 17:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вопросы, с которыми граждане приходят на выездные приемы, все чаще носят частный характер. К такому выводу пришел заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я думаю, здесь абсолютно вина на местах». С каким непростым вопросом обратились к Анатолию Исаченко на приёме в Воложине?

8 июля Анатолий Исаченко в Воложине провел встречу с населением.

Предварительно на нее записался лишь один человек, который озвучил проблему целого агрогородка.

В Вишнево год назад начали газификацию. В Беларуси реализуется соответствующая государственная программа. По ее условиям жители финансово вложились в проектные работы газовых сетей. Но вот строительство так и не началось.

«Я думаю, здесь абсолютно вина на местах». С каким непростым вопросом обратились к Анатолию Исаченко на приёме в Воложине?

«Я думаю, здесь абсолютно вина на местах». С каким непростым вопросом обратились к Анатолию Исаченко на приёме в Воложине?

Виктор Аль, житель агрогородка Вишнево Воложинского района:
Провел нас по стоимости, поэтому прекратили строительство. Пробуем стучаться в двери, чтобы дали какую-то информацию, потому что население переживает.

После реконструкции трассы, по которой и пойдет газ, проект оказался в два раза дороже и собранной суммы не хватило. Теперь остается ждать, но неизвестно сколько.

«Я думаю, здесь абсолютно вина на местах». С каким непростым вопросом обратились к Анатолию Исаченко на приёме в Воложине?

О том, что ситуация складывается таким образом, людям попросту не рассказали. И здесь, по мнению сенатора, прослеживается непоследовательность в действиях местной власти, которая и привела к недопониманию со стороны жителей.

«Я думаю, здесь абсолютно вина на местах». С каким непростым вопросом обратились к Анатолию Исаченко на приёме в Воложине?

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Люди здесь абсолютно правы. Зарегистрировали кооператив, затем надо было дальше двигаться. Но получилось, как получилось, что не хватило денег. Я думаю, здесь это абсолютно вина на местах. Будем разбираться. Я думаю, решение будет принято положительное.

На тех приемах, которые мы проводим, немножко сместился акцент. Тех вопросов глобальных, которые требуют решения на уровне государства, становится все меньше. Потому что в принципе все решения на уровне государства приняты по всем направлениям. А больше вопросов все-таки идет по тому, что касается местных исполнительных органов.

«Я думаю, здесь абсолютно вина на местах». С каким непростым вопросом обратились к Анатолию Исаченко на приёме в Воложине?

За решение данной проблемы взялся лично Анатолий Исаченко. Поручено произвести повторные расчеты и укрупнить проект газопровода, охватив соседние деревни.

Во время приема также поступил звонок из Могилевской области. Люди жаловались на плохие дороги возле больницы.

«Я думаю, здесь абсолютно вина на местах». С каким непростым вопросом обратились к Анатолию Исаченко на приёме в Воложине?

В Воложинском районе заместитель председателя Совета Республики также встретился с владельцами местных агроусадеб. Их, к слову, 60. Речь шла о поддержке данного направления в туризме.

Люди в материале: Анатолий Исаченко, Виктор Аль

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вопросы, с которыми граждане приходят на выездные приемы, все чаще носят частный характер. К такому выводу пришел заместитель председателя...
 
Новости дня
Новости разные
 
Силовики идут к тем, кто в соцсетях затравил милиционера с провокации в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика