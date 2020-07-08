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Ночной пожар на фабрике "Красная Звезда" в Чашниках

08.07.2020 22:54 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Как сообщает МЧС, возгорание началось в цеху красок. Сообщение о ЧП на улице Гагарина на горячую линию поступило в половину четвертого утра. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, из окон здания шел дым. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован спасателями. Пострадавших нет. В результате инцидента повреждено 6 погонных метров электропроводки, идущей к пульту управления. Причина происшествия выясняется. Одна из версий – проблемы с электросетями.
 
 
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Как сообщает МЧС, возгорание началось в цеху красок. Сообщение о ЧП на улице Гагарина на горячую линию поступило в половину четвертого утра. Когда к месту вызова...
 
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