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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ночной пожар на фабрике "Красная Звезда" в Чашниках Как сообщает МЧС, возгорание началось в цеху красок. Сообщение о ЧП на улице Гагарина на горячую линию поступило в половину четвертого утра. Когда к месту вызова...

Как сообщает МЧС, возгорание началось в цеху красок. Сообщение о ЧП на улице Гагарина на горячую линию поступило в половину четвертого утра. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, из окон здания шел дым. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован спасателями. Пострадавших нет. В результате инцидента повреждено 6 погонных метров электропроводки, идущей к пульту управления. Причина происшествия выясняется. Одна из версий – проблемы с электросетями.