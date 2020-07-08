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Непогода уничтожила 550 га леса в Брестской области. В числе наиболее пострадавших и Кобринский район

08.07.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Разгул природной стихии стал причиной повреждения 550 га леса в Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Илья Шпак.

Непогода уничтожила 550 га леса в Брестской области. В числе наиболее пострадавших и Кобринский район

Местные лесхозы уже приступили к санитарной рубке. Грозовой фронт обрушился на регион вечером шестого июля. Сильный дождь сопровождался порывами ветра до 15 м/с. Природная стихия вырывала деревья с корнем, а также повалила лес на площади в 550 га.


Непогода уничтожила 550 га леса в Брестской области. В числе наиболее пострадавших и Кобринский район

Специалисты продолжают устранять последствия непогоды. По их оценке, наибольший урон был зарегистрирован в Кобринском, Брестстком и Малоритском лесхозах. Они провели оценку ущерба лесному фонду с воздуха и установили первоочередные участки, с которых начнут уборку упавших деревьев, чтобы избежать гниения древесины.


Непогода уничтожила 550 га леса в Брестской области. В числе наиболее пострадавших и Кобринский район

По предварительным данным, сплошные санитарные рубки необходимо провести на 134 га (половина приходится на Кобринский опытный лесхоз). Выборочные санитарные рубки выполнят на 420 га (60% площади – в Малоритском лесхозе).

Фото Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Непогода уничтожила 550 га леса в Брестской области. В числе наиболее пострадавших и Кобринский район
 
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