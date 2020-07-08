Непогода уничтожила 550 га леса в Брестской области. В числе наиболее пострадавших и Кобринский район

Источник материала: Кобринский вестник

Разгул природной стихии стал причиной повреждения 550 га леса в Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Илья Шпак.





Местные лесхозы уже приступили к санитарной рубке. Грозовой фронт обрушился на регион вечером шестого июля. Сильный дождь сопровождался порывами ветра до 15 м/с. Природная стихия вырывала деревья с корнем, а также повалила лес на площади в 550 га.







Специалисты продолжают устранять последствия непогоды. По их оценке, наибольший урон был зарегистрирован в Кобринском, Брестстком и Малоритском лесхозах. Они провели оценку ущерба лесному фонду с воздуха и установили первоочередные участки, с которых начнут уборку упавших деревьев, чтобы избежать гниения древесины.







По предварительным данным, сплошные санитарные рубки необходимо провести на 134 га (половина приходится на Кобринский опытный лесхоз). Выборочные санитарные рубки выполнят на 420 га (60% площади – в Малоритском лесхозе).

Фото Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения.