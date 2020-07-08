ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минчанин «подписался» за выдвижение в избирком незнакомой женщины

08.07.2020 18:44 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Пять избирателей Заводского района Минска обратились с заявлением в милицию. Они заявили, что не ставили свою подпись под выдвижением в члены участковой комиссии Татьяны Плащинской, которая возглавляет отдел кадров на предприятии «Белметалл» и не первый год считает голоса на выборах.

Минчанин Олег Зыль опубликовал в Facebook пост, в котором написал, что обнаружил свою подпись в листе за выдвижение Плащинской Татьяны Ивановны на 90-м участке в Заводском районе Минска. Олег утверждает, что женщину не знает и за нее не подписывался.

«Моя настоящая подпись указана в заявлении в милицию.Ещё 5 человек подписались под моим заявлением.Ждём результата», - написал Зыль.

Вопросы к подписям возникли также у жительницы Заводского района Екатерины Алимпиевой, которая подала в суд, чтобы добиться справедливости. Она обратила внимание на разные месяцы тех, кто якобы выдвинул Плащинскую, кроме того, ее знакомая подтвердила, что подпись не ставила.

«Мы стали разыскивать людей, которые якобы поставили свои подписи, и, по моим данным, 10 из 11 человек вообще не знают Татьяну Плащинскую и не подписывались за нее, один человек живет в другом городе, не смогли с ним встретиться. Пять человек написали заявление в милицию с просьбой провести проверку», - цитирует Алимпиеву Tut.by.

Адвокат Сергей Зикрацкий, который представлял интересы Екатерины Алимпиевой в суде, поясняет, что теперь милиция должна опросить тех, кто подал заявление. Если подтвердится, что данные были сфальсифицированы, правоохранители должны завести уголовное дело.

Cама Татьяна Плащинская, начальник отдела кадров на предприятии «Белметалл», и заявила, что она документы на выдвижение в избирком не готовила и не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть, собирала ли она подписи.

Ответственный за сбор замдиректора по идеологии на предприятии «Белметалл» Александр Мякишев заявил «Нашай ніве», что Татьяна Плащинская вместе с ним ходила по домам, собирая подписи. Почему люди сейчас заявляют обратное, он пояснить не может, как и то, почему датой подписи стоит февраль.

Комментариев представителей районной администрации, которая проверяла документы, пока нет.

Плащинская Татьяна Ивановна действительно числится в списке членов УИК на 90-м участке в Заводском районе. Она заседает в УИК как минимум с 2010 года. В 2010 году она выдвигалась от коллективов отделов кадров, юридической работы, делопроизводства, бухгалтерии ОАО «Белметалл», в 2012 — от граждан путем подачи заявления, в 2014 — от «Белорусского союза женщин», сообщает The Vilage.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пять избирателей Заводского района Минска обратились с заявлением в милицию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Непогода уничтожила 550 га леса в Брестской области. В числе наиболее пострадавших и Кобринский район
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика