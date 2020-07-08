Минчанин «подписался» за выдвижение в избирком незнакомой женщины

Пять избирателей Заводского района Минска обратились с заявлением в милицию. Они заявили, что не ставили свою подпись под выдвижением в члены участковой комиссии Татьяны Плащинской, которая возглавляет отдел кадров на предприятии «Белметалл» и не первый год считает голоса на выборах.

Минчанин Олег Зыль опубликовал в Facebook пост, в котором написал, что обнаружил свою подпись в листе за выдвижение Плащинской Татьяны Ивановны на 90-м участке в Заводском районе Минска. Олег утверждает, что женщину не знает и за нее не подписывался.

«Моя настоящая подпись указана в заявлении в милицию.Ещё 5 человек подписались под моим заявлением.Ждём результата», - написал Зыль.

Вопросы к подписям возникли также у жительницы Заводского района Екатерины Алимпиевой, которая подала в суд, чтобы добиться справедливости. Она обратила внимание на разные месяцы тех, кто якобы выдвинул Плащинскую, кроме того, ее знакомая подтвердила, что подпись не ставила.

«Мы стали разыскивать людей, которые якобы поставили свои подписи, и, по моим данным, 10 из 11 человек вообще не знают Татьяну Плащинскую и не подписывались за нее, один человек живет в другом городе, не смогли с ним встретиться. Пять человек написали заявление в милицию с просьбой провести проверку», - цитирует Алимпиеву Tut.by.

Адвокат Сергей Зикрацкий, который представлял интересы Екатерины Алимпиевой в суде, поясняет, что теперь милиция должна опросить тех, кто подал заявление. Если подтвердится, что данные были сфальсифицированы, правоохранители должны завести уголовное дело.

Cама Татьяна Плащинская, начальник отдела кадров на предприятии «Белметалл», и заявила, что она документы на выдвижение в избирком не готовила и не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть, собирала ли она подписи.

Ответственный за сбор замдиректора по идеологии на предприятии «Белметалл» Александр Мякишев заявил «Нашай ніве», что Татьяна Плащинская вместе с ним ходила по домам, собирая подписи. Почему люди сейчас заявляют обратное, он пояснить не может, как и то, почему датой подписи стоит февраль.

Комментариев представителей районной администрации, которая проверяла документы, пока нет.