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В Минске водитель Toyota не уступил дорогу Audi, встречная машина врезалась в столб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Две легковушки столкнулись на перекрестке Притыцкого – Кунцевщина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Мужчина за рулем Toyota при повороте налево не уступил дорогу Audi. Встречная машина вылетела на обочину и врезалась в столб. Ее водитель доставлен в больницу.
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Новости Беларуси. Две легковушки столкнулись на перекрестке Притыцкого – Кунцевщина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мужчина за рулем Toyota...
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