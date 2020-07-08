В Минске водитель Toyota не уступил дорогу Audi, встречная машина врезалась в столб

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Две легковушки столкнулись на перекрестке Притыцкого – Кунцевщина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Мужчина за рулем Toyota при повороте налево не уступил дорогу Audi. Встречная машина вылетела на обочину и врезалась в столб. Ее водитель доставлен в больницу.