Почему после COVID-19 МВА больше не стоит своих денег

Источник материала: Ежедневник

фото: forbes.ru

Просто спросите у Илона Маска, Шерил Сэндберг или Марка Кьюбана их мнение об MBA или посмотрите на снижение количества заявлений на поступление даже в лучших школах.

Эксперт по бизнес-образованию и нетворкингу Паулина Карпис объясня ет, почему получать сейчас МВА не только не имеет смысла, но еще и рискованно:

- Для поколения моих родителей стандартным вариантом развития карьеры было получение степени МВА. В какой-то момент, в конце 2010-х годов, я тоже задумалась об этом. Но как бы ни манила программа, ценник в 200 000 долларов и потерянная заработная плата за два года просто не стоили того. Как же дело обстоит сейчас?

Стоит ли получать МВА в 2020 году? Становится все более и более очевидным, что степень MBA — это не просто сомнительная инвестиция. Это риск, который элементарно не стоит возможных потерь.

Давайте взглянем со стороны: ценность бизнес-школы уже некоторое время снижается. Просто спросите у Илона Маска, Шерил Сэндберг или Марка Кьюбана их мнение об MBA или посмотрите на снижение количества заявлений на поступление даже в лучших школах. Модель, где студенты покидали рабочие места, чтобы изучать кейсы десятилетней давности, была разработана для другой эпохи, когда технологии не меняли целые отрасли с такой головокружительной скоростью.

COVID-19 пролил яркий свет на то, насколько архаичным является этот тип образования. Практически в одночасье бизнес-планы были разрушены, правила, которым мы следовали, были пересмотрены. Руководители не могут опираться на тактику, которой они научились из устаревших примеров, — все мы узнаем о новом мире в режиме реального времени.

Исторически программы MBA обещали следующее: образование по основным бизнес-темам, доступ к более престижным вакансиям и сеть влиятельных контактов. Но в обозримом будущем они не могут гарантировать ничего из перечисленного.

Образование? Студенты MBA будут слушать лекции онлайн, и вы можете делать то же самое благодаря широкому доступу к МООК — массовым открытым онлайн-курсам вроде Udemy и Coursera. Вакансии? Многие компании, которые нанимают выпускников программ MBA, приостановили наем и отменили летние стажировки. Обладатели дипломов MBA будут конкурировать за рабочие места с кандидатами, которые в последние два года работали, а не попивали коктейли на мероприятиях для нетворкинга. К слову о коктейлях, построить сеть деловых контактов становится сложнее, когда на смену вечеринкам и весенним поездкам приходит Zoom.

И самое главное, я лично убедилась в том, что двухлетнего бизнес-образования просто недостаточно, чтобы построить карьеру сегодня. Будучи CEO образовательного стартапа, я каждый год обсуждаю с тысячами миллениалов, как выпускников программ MBA, так и нет, их карьерные потребности. Мои студенты не пытаются получить образование один раз и на всю жизнь. Они знают, что постоянные экономические изменения, которые мы наблюдали на протяжении нашей жизни и которые теперь ускорила пандемия COVID-19, означают, что они должны постоянно узнавать о последних трендах, расширять сеть своих контактов и получать новые навыки, необходимые для успеха. Они все чаще спрашивают не «стоит ли мне получить MBA?», а «как мне получить навыки и знания, необходимые в моей работе, сейчас?»

Более того, управленческие навыки никогда еще не были так важны для профессионального успеха в долгосрочной перспективе. В мире после COVID-19 защищены только те рабочие места, которые нельзя с легкостью автоматизировать или отдать на аутсорс. Одна из ключевых категорий — менеджерские позиции, которые требуют развитых коммуникативных навыков, эмоционального интеллекта и опыта. Это суровая действительность, которую многие из нас впервые осознали благодаря президентской кампании Эндрю Яна 2020 года и его книге The War on Normal People («Война против обычных людей»).

В 2018 году, когда я ушла из JP Morgan, чтобы основать свою компанию, зарплаты и возможности были тенью того, что было доступно до финансового кризиса, престижные рабочие места автоматизировались и все большее число коллег работали из-за рубежа. Вот один особенно показательный пример: раньше департамент торговли акциями в JP Morgan занимал два этажа в высотке на 270 Park Avenue — с тех пор его заменили алгоритмы и крошечная комната, где сидит, возможно, с десяток человек. Мои коллеги знали, что следующим под автоматизацию попадет рынок ценных бумаг с фиксированным доходом и что все больше и больше позиций в сфере финансов будут заняты роботами или более дешевыми сотрудниками из-за рубежа.

Так обстояли дела два года назад. Перенесемся в будущее: COVID-19 ускорил эти тенденции автоматизации и аутсорсинга экспоненциально и далеко за пределы сферы финансов. Согласно данным консалтинговой фирмы Bain, автоматизация будет расширяться и уничтожит от 20% до 25% существующих рабочих мест к концу десятилетия.

Аутсорсинг тоже развивается, так как предприятия вынуждены сокращать расходы, и в то же время им все более комфортно работать с распределенной командой. Даже технические специалисты больше не чувствуют себя уверенно: генеральный директор Uber Дана Хосровшахи пишет в плане «фундаментальной перестройки компании», что он перенаправит многие позиции инженеров за рубеж. Почти три четверти технических работников все больше беспокоятся о сохранении своих рабочих мест.

Несмотря на существование этих трендов и важность подготовки менеджеров, бизнес-школы предсказывают снижение числа студентов до конца 2020 года. И это логично: они годами не внедряли значимых инноваций, и они не вводят изменения, которые сейчас могли бы привлечь потенциальных студентов. Я не слышала о корректировках стоимости обучения или возвратах средств за испорченный весенний семестр — несмотря на громкие протесты — или о дополнительной карьерной поддержке для студентов, которые сейчас столкнулись с трудностями. Вместо этого многие программы спешат вновь открываться и намереваются сделать это раньше, чем другие компании. Подобно компании Blockbuster (компания, занимавшаяся прокатом фильмов и видеоигр. — Forbes Woman) в начале нулевых, они держатся за сильный бренд и высокую маржинальность, которые десятилетиями работали в их пользу, вместо того чтобы осваивать новые модели, которые были бы применимы в будущем.

Но грядут перемены. Студенты ожидают и заслуживают большего. Альтернативные программы MBA только начинают появляться и пока еще находятся на стадии эксперимента. Есть много факторов, которые нужно учесть при разработке альтернативного типа программы MBA. Но я полагаю, что одна из этих программ окажется эквивалентом Netflix: моделью будущего, которая вытеснит с рынка бренды с многолетней историей. В любом случае, с учетом того, что многие из этих программ бесплатны или дешевы, они связаны с гораздо меньшим риском.

Программы MBA — очевидная цель, но всем учреждениям высшего образования стоит обратить внимание на этот пример. Многие из этих старомодных заведений, которые заманивают студентов громкими именами, вгоняют их в долги и лишают самых продуктивных лет жизни, скоро постигнет судьба Blockbuster.