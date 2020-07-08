Дудинскому и Раецкой запретили вести «Славянский базар»: в соцсетях шоумен осудил жёсткие задержания

Источник материала: KYKY

В этом году «Славянский базар» пройдет без ведущих Дениса Дудинского и Катерины Раецкой, пишет TUT.by. Причина, как они полагают, – в том, что Денис написал пост, резко осуждающий брутальные задержания омоновцами людей из очереди в магазин Symbal.by. Вот, кстати, и тот самый текст:

Летом 2020-го Дудинский вел бы «Славянский базар» в 15 раз, а Раецкая – в пятый. Но в пятницу Денису и Катерине позвонила режиссер и сказала, что расстроена, ведь паре нельзя вести фестиваль. Дудинский связывает это с тем, что он критично высказался в адрес власти. И добавляет: «Мы взрослые люди. Мы понимали, раз нас сняли с других мероприятий, то, значит, на подходе будет и «Славянский базар».

Кроме того, после поста в соцсетях шоумен пропал из эфира «Добрай раніцы, Беларусь». По его словам, в программе у него бессрочный отпуск. Когда он закончится, неизвестно. И хотя Катерина Раецкая ничего подобного не писала, ее тоже убрали из числа ведущих феста: судя по всему, «как жену декабриста».

И самое главное. Жалеет ли Дудинский, что опубликовал пост? Абсолютно нет. «Я взрослый 46-летний мужчина, который отвечает и за свои слова, и за свои поступки, – уточняет он. – То, что было сказано, было сказано. Если нужно, я могу это повторить. Бить людей впятером – нельзя. Бить женщин – нельзя. Гоняться с дубинкой за бабушкой по дворам – нельзя. Неважно, ты хулиган со двора или омоновец. Нельзя».