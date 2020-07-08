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Инкубатор для новорождённых появился в несвижской больнице с помощью благотворительной акции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Модернизация медицины в малых городах продолжается. Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных появился в несвижской больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Оборудование помогает выхаживать и лечить ослабленных и недоношенных детей. В инкубаторе подается кислород, поддерживается температура и влажность. Оборудование появилось благодаря благотворительной акции. Она проходила семь месяцев. Инициатором выступили местные жители и консалтинговая компания. Инкубатор появился в больнице недавно и сейчас работает в полную силу.
Виктория Праженик, главный врач Несвижской центральной районной больницы:
Кстати, в момент установки инкубатора в отделении родился малыш с низкой массой тела, поэтому новое приобретение пришлось как нельзя кстати.
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Новости Беларуси. Модернизация медицины в малых городах продолжается. Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных появился в несвижской больнице, сообщили в...
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