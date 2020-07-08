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ЦТ по химии прошло без нарушений
Источник материала: ОНТ
Централизованное тестирование по химии сегодня прошло без нарушений, сообщили в Республиканском институте контроля знаний.
Из 11,5 тыс. абитуриентов на сдачу не пришли чуть более 6%. Три человека не прошли по медпоказаниям. Удаленных за нарушения не было. Следующее испытание - по физике - пройдет в пятницу. А вот по белорусскому языку уже известны результаты - максимальные 100 баллов набрали 78 абитуриентов.
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Централизованное тестирование по химии сегодня прошло без нарушений, сообщили в Республиканском институте контроля знаний. Из 11,5 тыс. абитуриентов на сдачу не...
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