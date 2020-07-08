Источник материала: Виртуальный Брест

При содействии прокуратуры Малоритского района женщине выплачено недостающее пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.





По предписанию прокуратуры Малоритского района руководитель одного из частных торговых предприятий выплатил женщине ранее недоплаченные государственные пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в сумме 587 рублей.

Как установлено, женщина, находящаяся в социальном отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, не получила в полном объеме пособие за три месяца 2019 года и один месяц 2020 года. Наниматель пояснил, что часть выплат он удержал в счет ранее взятых сотрудницей продуктов питания.

За защитой своих прав женщина пришла на прием к прокурору Малоритского района Роману Гузюку.

Справочно. Согласно ст.104 Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 года «Об исполнительном производстве» обращение взыскания на пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет производится только по судебному постановлению о взыскании алиментов; о взыскании расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении; о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.

Поскольку наниматель удержал средства без законных оснований, прокуратура района вынесла предписание – недостающие платежи были незамедлительно перечислены заявителю.

Служба информации

прокуратуры Брестской области