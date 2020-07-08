Зарплаты должны соответствовать производительности труда — Роман Головченко

Источник материала: Вороновская газета





Зарплаты должны соответствовать производительности труда, заявил премьер-министр Роман Головченко журналистам сегодня во время посещения ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», передает корреспондент БЕЛТА .

« Зарплата должна быть только заработана. Если она не будет соответствовать производительности труда, мы получим «лишние деньги» — это инфляция. Дальше инфляция будет съедать рост зарплат. Это замкнутый круг», — пояснил Роман Головченко.

По его словам, резервы для повышения зарплаты — это повышение производительности труда, сокращение затрат, рост выручки от реализации и т.д. Для этого в свою очередь нужны меры по оптимизации производства, внедрению новых технологий, инноваций.

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