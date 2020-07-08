|
Зарплаты должны соответствовать производительности труда — Роман Головченко
08.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Зарплаты должны соответствовать производительности труда, заявил премьер-министр Роман Головченко журналистам сегодня во время посещения ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», передает корреспондент
«
По его словам, резервы для повышения зарплаты — это повышение производительности труда, сокращение затрат, рост выручки от реализации и т.д. Для этого в свою очередь нужны меры по оптимизации производства, внедрению новых технологий, инноваций.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зарплаты должны соответствовать производительности труда, заявил премьер-министр Роман Головченко журналистам сегодня во время посещения ОАО «Борисовский завод...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)