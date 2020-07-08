ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Зарплаты должны соответствовать производительности труда — Роман Головченко

08.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Зарплаты должны соответствовать производительности труда — Роман Головченко

Зарплаты должны соответствовать производительности труда, заявил премьер-министр Роман Головченко журналистам сегодня во время посещения ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», передает корреспондент БЕЛТА.

«Зарплата должна быть только заработана. Если она не будет соответствовать производительности труда, мы получим «лишние деньги» — это инфляция. Дальше инфляция будет съедать рост зарплат. Это замкнутый круг», — пояснил Роман Головченко.

По его словам, резервы для повышения зарплаты — это повышение производительности труда, сокращение затрат, рост выручки от реализации и т.д. Для этого в свою очередь нужны меры по оптимизации производства, внедрению новых технологий, инноваций.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зарплаты должны соответствовать производительности труда, заявил премьер-министр Роман Головченко журналистам сегодня во время посещения ОАО «Борисовский завод...
 
Новости дня
Новости разные
 
Волейболист Родион Мискевич переходит в команду российской суперлиги «Газпром-Югра» из Сургута
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика