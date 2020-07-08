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Белорусское правительство окажет поддержку предприятию БАТЭ

08.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусское правительство ищет варианты помощи крупному заводу, который производит автотракторное электрооборудование. Об этом премьер-министр Роман Головченко заявил во время посещения предприятия.

Глава правительства обратил внимание, что решение о господдержке БАТЭ уже принимали пять лет назад. Однако пандемия усугубила непростое положение дел на заводе. Утвердить перечень мер по оказанию помощи в итоге должен президент. Однако, как отметил премьер, все одолженное придется вернуть, подарков от государства быть не может.

«Отсрочка платежей по уже предоставленным займам, переносы и рассрочка сроков уплаты и так далее. Насколько это даст возможность предприятию вдохнуть воздуха и набрать обороты. Мы не можем оставаться в стороне и подходить чисто теоретически, с принципов портфельного инвестора, который приходит и говорит: вы мне докажите, что будете хорошо работать и тогда, может быть, я вам что-то дам. Нет, государство как собственник глубоко вникает в процессы», – отметил Головченко.

Как отметил Роман Головченко, предприятие БАТЭ нуждается в модернизации, замене оборудования и инвестициях. Тогда продукция сможет конкурировать на рынке.



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Об этом премьер-министр Роман Головченко заявил во время посещения предприятия.
 
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