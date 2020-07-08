Игорь Петришенко: все мероприятия «Славянского базара» должны пройти ярко и оставить позитивные впечатления

Источник материала: Вороновская газета





Все мероприятия «Славянского базара» должны пройти ярко и оставить позитивные впечатления. Об этом по итогам выездного заседания оргкомитета по подготовке праздника «Александрия собирает друзей» и фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году насыщенную творческую программу для «Славянского базара» готовят звезды украинской эстрады. На сцене фестиваля выступят Таисия Повалий, Игорь Гнатюк, группа KAZKA и другие. Свое творчество представят и молодежные группы. Этот концерт пройдет 18 июля.

Дополнят праздник в Витебске детский и взрослый конкурсы исполнительского искусства. «Все эти мероприятия должны пройти ярко и оставить у наших гостей только позитивные впечатления», — поделился вице-премьер.

Во время выездного заседания оргкомитет ознакомился с готовностью инфраструктуры фестиваля и других служб, которые будут действовать в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией в мире. Как отметил Игорь Петришенко, в текущем году есть необходимость принятия мер по обеспечению безопасности гостей праздника.

Помимо этого обсудили применение разнообразных инноваций в создании праздничной атмосферы и работу экскурсионных туров, которые будут доступны во время фестиваля.

XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 16 по 20 июля.

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