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Игорь Петришенко: все мероприятия «Славянского базара» должны пройти ярко и оставить позитивные впечатления
09.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Все мероприятия «Славянского базара» должны пройти ярко и оставить позитивные впечатления. Об этом по итогам выездного заседания оргкомитета по подготовке праздника «Александрия собирает друзей» и фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент
В этом году насыщенную творческую программу для «Славянского базара» готовят звезды украинской эстрады. На сцене фестиваля выступят Таисия Повалий, Игорь Гнатюк, группа KAZKA и другие. Свое творчество представят и молодежные группы. Этот концерт пройдет 18 июля.
Дополнят праздник в Витебске детский и взрослый конкурсы исполнительского искусства. «Все эти мероприятия должны пройти ярко и оставить у наших гостей только позитивные впечатления», — поделился вице-премьер.
Во время выездного заседания оргкомитет ознакомился с готовностью инфраструктуры
Помимо этого обсудили применение разнообразных инноваций в создании праздничной атмосферы и работу экскурсионных туров, которые будут доступны во время фестиваля.
XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 16 по 20 июля.
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Игорь Петришенко: все мероприятия «Славянского базара» должны пройти ярко и оставить позитивные впечатления
Все мероприятия «Славянского базара» должны пройти ярко и оставить позитивные впечатления. Об этом по итогам выездного заседания оргкомитета по подготовке...
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