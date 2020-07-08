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В купальниках и за добрыми делами. Как топовые теннисистки проводят лето
Источник материала: Tut.by
Лето подбирается к экватору. Мы уже
Белоруска Арина Соболенко наслаждается закатами под Минском. Теннисистка научилась находить плюсы при закрытых границах и, судя по фото, искренне кайфует от времени на родине.
Лето Александры Саснович тоже проходит в Беларуси. А охота в исполнении минчанки выглядит следующим образом.
Экс первая ракетка Виктория Азаренко постит фотографии из жаркой Калифорнии. Но даже если Вика далеко, то очевидно: она в отличной форме.
Украинская прима Елена Свитолина в своем аккаунте поднимает бокал за хорошие выходные и поздравляет всех причастных с Международным днем йоги. «Спокойствие — это суперсила», — напомнила подписчикам девушка.
Россиянка Мария Шарапова, несмотря на пандемию, проводит активное лето. Она выбирается в походы в компании своего английского бойфренда, много тренируется и исследует Соединенные Штаты, которые, по мнению Марии, местами очень легко перепутать с югом Франции или Италией.
Симона Халеп уже несколько месяцев поддерживает медучреждения родной Румынии, а еще демонстрирует пример заботы о себе и окружающих.
Чешская теннисистка Каролина Плишкова за последние месяцы успела насладиться видами Монако.
А еще вместе с сестрой Кристиной провести на родине тренировочный кэмп для детей. Плишкова призналась в инстаграме: малышки оказались настолько чудесными, что появился соблазн забрать их домой — «но мамы были против».
Датчанка Каролин Возняцки меж тем эмоционально отпраздновала чемпионство «Ливерпуля», запостив архивную фотокарточку.
И напомнила всем, как надо отдыхать, когда на дворе жаркое лето.
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