ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В купальниках и за добрыми делами. Как топовые теннисистки проводят лето

08.07.2020 19:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Лето подбирается к экватору. Мы уже рассказывали, как проводят отпускной сезон биатлонисты и биатлонистки, а теперь настал черед лучших теннисисток планеты. Много женственности и красок — в новой подборке SPORT.TUT.BY.

Белоруска Арина Соболенко наслаждается закатами под Минском. Теннисистка научилась находить плюсы при закрытых границах и, судя по фото, искренне кайфует от времени на родине.


Фото из инстаграма Арины Соболенко

Фото из инстаграма Арины Соболенко

Лето Александры Саснович тоже проходит в Беларуси. А охота в исполнении минчанки выглядит следующим образом.


Фото из инстаграма Александры Саснович

Экс первая ракетка Виктория Азаренко постит фотографии из жаркой Калифорнии. Но даже если Вика далеко, то очевидно: она в отличной форме.


Фото из инстаграма Виктории Азаренко

Фото из инстаграма Виктории Азаренко

Украинская прима Елена Свитолина в своем аккаунте поднимает бокал за хорошие выходные и поздравляет всех причастных с Международным днем йоги. «Спокойствие — это суперсила», — напомнила подписчикам девушка.


Фото из инстаграма Елены Свитолиной

Фото из инстаграма Елены Свитолиной

Россиянка Мария Шарапова, несмотря на пандемию, проводит активное лето. Она выбирается в походы в компании своего английского бойфренда, много тренируется и исследует Соединенные Штаты, которые, по мнению Марии, местами очень легко перепутать с югом Франции или Италией.


Фото из инстаграма Марии Шараповой

Фото из инстаграма Марии Шараповой

Симона Халеп уже несколько месяцев поддерживает медучреждения родной Румынии, а еще демонстрирует пример заботы о себе и окружающих.


Фото из инстаграма Симоны Халеп

Чешская теннисистка Каролина Плишкова за последние месяцы успела насладиться видами Монако.


Фото из инстаграма Каролины Плишковой

А еще вместе с сестрой Кристиной провести на родине тренировочный кэмп для детей. Плишкова призналась в инстаграме: малышки оказались настолько чудесными, что появился соблазн забрать их домой — «но мамы были против».


Фото из инстаграма Каролины Плишковой

Датчанка Каролин Возняцки меж тем эмоционально отпраздновала чемпионство «Ливерпуля», запостив архивную фотокарточку.


Фото из инстаграма Каро Возняцки

И напомнила всем, как надо отдыхать, когда на дворе жаркое лето.


Фото из инстаграма Каро Возняцки

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Волейболист Родион Мискевич переходит в команду российской суперлиги «Газпром-Югра» из Сургута
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика