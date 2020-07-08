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Арендное жильё в Минской области: кому предоставляется, насколько дешевле частного и как его можно получить?

08.07.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В стране активно возводят арендные дома. Такой курс будет продолжен. Об этом 7 июля говорил Президент на встрече с активом Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Один из оптимальных способов решить жилищный вопрос – заселиться в арендную квартиру. Кто может воспользоваться таким правом? Как правильно это сделать? Поговорим с Александром Яхновцом, начальником управления ЖКХ, энергетики и топлива Миноблисполкома.

Что такое арендное жилье и сколько его в Минской области

Илона Волынец, СТВ:
Давайте для начала разберемся, что такое арендное жилье.

Арендное жильё в Минской области: кому предоставляется, насколько дешевле частного и как его можно получить?

Александр Яхновец, начальник управления ЖКХ, энергетики и топлива Миноблисполкома:
Арендное жилье сформировано из жилых помещений, квартир, домов государственного жилищного фонда и выделяется за арендную плату. Что касается Минской области, у нас в фонде арендного жилья помещений порядка 17,5 тысячи.

Илона Волынец:
Это уже готового?

Александр Яхновец:
Да, оно уже существует. В котором проживают, которое освобождается, потом заселяется по мере освобождения. Процесс формирования фонда арендного жилья был запущен еще в 2011 году указом Президента Республики Беларусь № 512.

Стоимость арендного жилья сама по себе на 30-50 % меньше, чем гражданам снимать это жилье в частном жилищном фонде. Арендная плата, которая взимается за проживание граждан, идет и на строительство нового арендного жилья, то есть увеличение фонда.

Кто может претендовать на арендное жилье

Илона Волынец:
Расскажите, а кто может претендовать на арендное жилье?

Арендное жильё в Минской области: кому предоставляется, насколько дешевле частного и как его можно получить?

Александр Яхновец:
Могут претендовать все граждане нашей страны (мы про область говорим). И те, которые состоят на учете на улучшение жилищных условий, и те, которые не состоят на этом учете. Но есть первоочередное право предоставления жилья некоторым гражданам нашей страны. В первую очередь студентам, которые обучались за счет бюджета. Они приезжают по направлению и им выделяется это арендное жилье. Также военнослужащим, прокурорским работникам, судьям выделяется.

В июне было приятно постановление правительства, расширен этот список. В него включили и педагогических работников, и работников здравоохранения, работников культуры.

Илона Волынец:
Скажите, если у человека есть в собственности уже жилье, он может претендовать на арендное?

Александр Яхновец:
Может. Если он нуждается, у него есть жилье, но не хватает до 15 квадратов на человека, то он состоит на учете нуждающихся и имеет право получить арендное жилье. Наравне с одним гражданином, который на учете, и другой претендует на это арендное жилье, то выбираются, естественно, те, которые встали раньше на учет нуждающихся.

Арендное жильё в Минской области: кому предоставляется, насколько дешевле частного и как его можно получить?

Арендное жилье в городах-спутниках Минска

Илона Волынец:
Есть поручение главы государства развивать города-спутники. Накануне тоже об этом шла речь, когда Президент встречался с активом Минска. Именно в городах-спутниках какое внимание уделяется арендному жилью, как там возводятся такие дома?

Александр Яхновец:
Мы знаем, что указом Президента придан статус городов-спутников Дзержинску, Фаниполю, Заславлю, Логойску и городскому поселку Руденск. Там в настоящее время идет строительство инфраструктуры и строительство жилья на долевой основе. И в том числе в Смолевичах в этом году будет построено порядка 2 700 квадратных метров арендного жилья.

Илона Волынец:
Из всех перечисленных вами городов-спутников какой бы вы выделили город, который уже может быть примером того, каким должен быть тот самый город-спутник, комфортный уже для жизни?

Александр Яхновец:
Я думаю, Фаниполь хорошо развивается, Смолевичи, тот же Дзержинск. Они в нормальной стадии развития.

Арендное жильё в Минской области: кому предоставляется, насколько дешевле частного и как его можно получить?

Илона Волынец:
То есть в плане инфраструктуры, да?

Александр Яхновец:
Да-да. Она там и имеется, и развивается, и строится. И социальные объекты строятся.

Как проходит процедура оформления

Илона Волынец:
А что вот касается оформления, может быть, документов, что бы вы посоветовали тем людям, которые сомневаются по поводу того, что стоит обратить внимание на арендное жилье.

Арендное жильё в Минской области: кому предоставляется, насколько дешевле частного и как его можно получить?

Александр Яхновец:
В течение 15 дней принимаются заявления от граждан и дальше в течение 15 дней должен гражданин прийти в исполком и заключить договор аренды. И все, с тех пор можно проживать, арендная плата определяется, рассчитывается и доводится до гражданина. В договоре она обозначается.

Какие квартиры пользуются спросом

Илона Волынец:
Есть ли спрос? Что наблюдается сейчас?

Александр Яхновец:
Да, конечно, спрос есть, имеется. В основном спросом пользуются двухкомнатные квартиры, ну, конечно, и трехкомнатные. Спрос есть, однозначно есть. 

Люди в материале: Александр Яхновец, Илона Волынец

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В стране активно возводят арендные дома. Такой курс будет продолжен. Об этом 7 июля говорил Президент на встрече с активом Минска, сообщили в...
 
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