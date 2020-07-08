|
Президент поручил построить четыре студенческих общежития в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ближайшее время в Минске начнут строить сразу четыре общежития, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Соответствующее распоряжение подписал Президент.
Новыми жилыми метрами обзаведутся ведущие вузы Минска. Более чем на 1 000 мест построят для БНТУ и технологического университета. Комплекс на 700 мест возведут и для университета физкультуры. Новоселами также станут студенты главного медицинского вуза страны и университета информатики и радиоэлектроники.
Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
С другой стороны, современный уровень общежитий. Существуют студенческие деревни, например. У нас там тоже есть одно из общежитий. Они говорят о том, что мы можем создать с помощью реализации этого проекта достаточно комфортабельные условия. Спланировано строительство общежития, в котором будет выделено 530 мест для Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, и нам предстоят этапы работы с проектной организацией, с застройщиками для того, чтобы реализовать этот проект качественно и максимально быстро.
Кроме того, запланировано строительство корпуса практикоориентированного обучения на 1 000 мест для медицинского университета. Завершат строительство всех объектов в 2024 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В ближайшее время в Минске начнут строить сразу четыре общежития, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Соответствующее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)