ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президент поручил построить четыре студенческих общежития в Минске

08.07.2020 20:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ближайшее время в Минске начнут строить сразу четыре общежития, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Соответствующее распоряжение подписал Президент.

Президент поручил построить четыре студенческих общежития в Минске

Новыми жилыми метрами обзаведутся ведущие вузы Минска. Более чем на 1 000 мест построят для БНТУ и технологического университета. Комплекс на 700 мест возведут и для университета физкультуры. Новоселами также станут студенты главного медицинского вуза страны и университета информатики и радиоэлектроники.

Президент поручил построить четыре студенческих общежития в Минске

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Обучение в БГУИР пользуется большой популярностью не только у минчан, но и из регионов действительно каждый год очень много абитуриентов приезжают к нам для того, чтобы в последующем стать студентами БГУИР. И если говорить о соотношении, то иногда более 70 % где-то у нас это именно иногородние студенты, которые приезжают учиться в Минск, потом, соответственно, разъезжаются по регионам.

Президент поручил построить четыре студенческих общежития в Минске

С другой стороны, современный уровень общежитий. Существуют студенческие деревни, например. У нас там тоже есть одно из общежитий. Они говорят о том, что мы можем создать с помощью реализации этого проекта достаточно комфортабельные условия. Спланировано строительство общежития, в котором будет выделено 530 мест для Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, и нам предстоят этапы работы с проектной организацией, с застройщиками для того, чтобы реализовать этот проект качественно и максимально быстро.

Александр Лукашенко: каждый студент будет иметь своё место в общежитии

Кроме того, запланировано строительство корпуса практикоориентированного обучения на 1 000 мест для медицинского университета. Завершат строительство всех объектов в 2024 году.

Люди в материале: Вадим Богуш

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В ближайшее время в Минске начнут строить сразу четыре общежития, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Соответствующее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Арендное жильё в Минской области: кому предоставляется, насколько дешевле частного и как его можно получить?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика