Карпенко: одна из важных задач образования — социализация

Источник материала: Вороновская газета





Одной из важных задач образования по-прежнему остается социализация, заявил министр образования Игорь Карпенко, посещая сегодня учреждения образования Пинского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«В современном информационном мире меняется место и роль педагога в образовательном процессе, формы и методы обучения. Сегодня много говорят о дистанционном обучении, но без непосредственного общения учащихся и учителей образовательный процесс не является полноценным, — убежден министр. — Дистанционное обучение — это дополнительная форма к классно-урочной системе, но не более того. Одной из важных задач образования была и остается социализация».

Игорь Карпенко обратил внимание, что образование — не сфера услуг. «Современный педагог должен не просто давать необходимые знания обучающимся, но и помочь им подготовиться к будущей самостоятельной жизни. Выпускаясь со школьной скамьи, ребята получают первую профессию, идут на производство, создают свои семьи. Но база для всего этого закладываются именно в школьные годы», — отметил он.

Министр, в частности, посетил сегодня Молотковичскую вспомогательную школу-интернат. Это единственное учебное заведение в регионе, где обучаются дети с особенностями психофизического развития. В школе созданы условия, которые позволяют проводить коррекцию недостатков интеллектуальной, эмоционально-волевой деятельности учащихся, их подготовку к общественно полезной трудовой жизни в условиях обычной социальной среды. Школа-интернат наряду со специальными задачами по коррекции недостатков развития познавательной деятельности и общего психофизического развития школьников осуществляет патронатное сопровождение выпускников, подготовку детей к самостоятельной жизни, а также к их профессиональному обучению. Благодаря целенаправленной кадровой работе здесь сформировался коллектив, в котором работают специалисты-дефектологи с большим опытом методической и практической работы с особыми детьми. Из 36 учителей 27 имеют высшее дефектологическое образование.

Игорь Карпенко ознакомился с материально-технической базой школы-интерната, организацией летнего отдыха детей, их занятостью в период каникул, а также с подготовкой здания к новому учебному году, посетил учебные кабинеты и производственные мастерские. При этом министр отметил, что главное для учреждений образования — создать комфортные условия для учебы, жизнедеятельности и воспитания школьников.

Посетил министр и Пинский колледж Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина, где сейчас идет ремонт. Во время встречи с педагогической общественностью Пинского района Игорь Карпенко подробно остановился на подготовке учреждений образования к началу учебного года. Министр подчеркнул, что важнейшим ориентиром для системы образования остается качество подготовки специалистов, которое приводится в соответствие с требованиями современного уровня инновационного развития страны.

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