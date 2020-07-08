ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Даже просили помочь вернуть долг от знакомого. Игорь Сергеенко провёл выездной приём в Шарковщине

08.07.2020 20:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Изменение законотворческих норм, строительство дорог и помощь в издании книги. 8 июля глава Администрации Президента провел выездной прием в Шарковщине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даже просили помочь вернуть долг от знакомого. Игорь Сергеенко провёл выездной приём в Шарковщине

Более 10 человек пришли к Игорю Сергеенко со своими предложениями и проблемами. Инвесторы хотели бы скорректировать некоторые нормы финансирования проекта.

Даже просили помочь вернуть долг от знакомого. Игорь Сергеенко провёл выездной приём в Шарковщине

Новое производство и новые рабочие места лишними в районе точно не будут. Традиционные обращения – строительство и ремонт дорог. Просили даже помочь вернуть долг от недобросовестного знакомого и привлечь его к ответственности.

Даже просили помочь вернуть долг от знакомого. Игорь Сергеенко провёл выездной приём в Шарковщине

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Там нашли отражение практически все сферы жизни нашего населения и конкретные позиции отдельных регионов. В том числе я это сегодня увидел, почувствовал, насколько необходимо было это распоряжение. Многие вопросы звучали как раз по тем темам, которые подняты в этом важном документе, который будет для нас и для всей вертикали власти ориентиром в ближайшие годы.

Даже просили помочь вернуть долг от знакомого. Игорь Сергеенко провёл выездной приём в Шарковщине

Администрация Президента продолжает проводить приемы граждан. В 2020 году ее представители намерены посетить все районы Беларуси.

Люди в материале: Игорь Сергеенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Изменение законотворческих норм, строительство дорог и помощь в издании книги. 8 июля глава Администрации Президента провел выездной прием в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент поручил построить четыре студенческих общежития в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика