Современный физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Новогрудке: жители города и района нуждались в объекте

Источник материала: ОНТ

Здоровый образ жизни – для всех и путь в большой спорт – для профессионалов. Сегодня не только столица и областные центры живут в активном ритме, но и райцентры, малые города и даже деревни. Развивать страну равномерно – требование времени и Президента. И речь буквально обо всём – будь то экономика, социальная сфера, комфортное жилье или необходимая инфраструктура в шаговой доступности. Государство на запросы людей реагирует. В Новогрудке с нетерпением ждали физкультурно-оздоровительный комплекс. И сегодня это случилось – ФОК торжественно открыли. Учреждение первой категории, то есть условия позволяют эффективно заниматься и простым горожанам, и спортсменам. Здесь могут проводить соревнования республиканского уровня. Но главное – люди получили объект, в котором действительно нуждались. И теперь кто-то на шаг ближе к стройной фигуре, а кто-то – к большой спортивной карьере.

Новогрудок – небольшой городок в Гродненской области со своей неповторимой атмосферой и историей. А ещё его по праву можно назвать и спортивным центром. Здесь занимаются биатлоном, лыжными гонками, легкой атлетикой, греко-римской борьбой, футболом и конным спортом. И это все олимпийские виды. Много внимания и подготовке спортивного резерва. Более 60 воспитанников местных детско-юношеских спортивных школ входят в состав национальных команд Беларуси. Александр Грабовик – один из них. Мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, победитель и призер чемпионата мира, серебряный призер II Европейских игр в Минске. Возможно, Книга славы Новогрудского района скоро пополнится и другими новыми именами.

Этого события местные жители ждали с большим нетерпением. Ещё бы! Ведь теперь в одном месте здесь можно спортом позаниматься, здоровье поправить да еще и с комфортом отдохнуть.

Джемма Невжинская: «Нам не хватало такого центра. Вот мы все здесь рядом живем, ждем это. Надеемся, всем слоям населения – пожилым, молодым людям – поможет развивать свои способности, поддерживать свое здоровье».

Карина Вальшонак: «Занималась биатлоном. Спорт люблю. Сейчас времени с работой немного, чтобы заниматься спортом. Но сейчас с открытием ФОКа времени будет больше и мест позаниматься спортом тоже будет больше».

Новый ФОК не уступает столичным – оснащён по последнему слову и рассчитан на самые разные запросы. Здесь спортивный и тренажёрный залы, плавательный бассейн, легкоатлетический манеж. Хочешь – занимайся для себя, хочешь – ставь олимпийские цели.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси: «У нас на Олимпийских играх 37 комплектов наград разыгрывается. В каждом районном центре должен быть бассейн. Дальше берем – легкая атлетика. Здесь есть зал для метаний, для прыжков. Есть игровые залы для волейбола, футбола. И район густонаселенный, и место выбрано удачно, и основные виды спорта, которые можно развивать».

Позаботились строители и о людях с ограниченными возможностями. В здании оборудован лифт, а в бассейне – специальный подъёмник. Получить всю необходимую информацию можно на специальном табло – визуально и тактильно. Рядом с ФОКом разместились две спортивные площадки – для любителей занятий на свежем воздухе. Здесь можно поиграть в пляжный футбол и волейбол. Есть и модный воркаут-комплекс.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома: «Здесь расположены три ДЮСШОР, здесь находится отделение Гродненского училища олимпийского резерва. Там занимаются более тысячи деток, из которых будут вырастать спортсмены. Это для них прекрасная база, прекрасная основа для вступления в этот большой спорт».

Путь в большой спорт всегда начинается с маленьких залов – именно там воспитывают будущих чемпионов. О необходимости развития спортивных объектов неоднократно говорил и Александр Лукашенко. При этом особую роль в подготовке атлетов должны играть местные власти. Будет поддержка регионов – будут появляться и новые звезды.

Такие комплексы, как в Новогрудке, должны работать с пользой, - требование Президента. А польза будет лишь тогда, когда физкультурой будут заниматься люди. Тогда и спортивный стиль жизни станет здоровой привычкой. И не только в столице.

Ускорить темпы строительства поможет распоряжение Президента, подписанное буквально неделю назад. Речь идет в том числе и о завершении строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Чашниках, возведении ФОК в Слониме и Дзержинске. Появится спортивный комплекс также в Старых Дорогах, а в Узде – бассейн.

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