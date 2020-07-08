Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш – о принципах, истории и сильных сторонах нашей страны

Источник материала: ОНТ

В начале недели во Дворце Независимости состоялась встреча нашего Президента и посла Словакии в Беларуси Йозефа Мигаша. Это имя белорусы широко узнали после 9 Мая.

В этот день состоялся торжественный парад, посвященный 75-летию Великой Победы. Одним из зарубежных дипломатов, присутствовавших на нем, был Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси. Посещение парада вызвало вопросы у словацкого МИДа. После этого Йозеф Мигаш подал в отставку. Сейчас он продолжает выполнять обязанности посла. На днях Президент Беларуси наградил его орденом Франциска Скорины.

Йозеф Мигаш рассказал в программе «ОбъективНо» на ОНТ о своих принципах, сильных сторонах нашей страны и о том, почему история превращается в историческую политику.

Подробнее – в видеоинформации.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram