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Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш – о принципах, истории и сильных сторонах нашей страны

08.07.2020 20:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш – о принципах, истории и сильных сторонах нашей страны

В начале недели во Дворце Независимости состоялась встреча нашего Президента и посла Словакии в Беларуси Йозефа Мигаша. Это имя белорусы широко узнали после 9 Мая. 

В этот день состоялся торжественный парад, посвященный 75-летию Великой Победы. Одним из зарубежных дипломатов, присутствовавших на нем, был Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси. Посещение парада вызвало вопросы у словацкого МИДа. После этого Йозеф Мигаш подал в отставку. Сейчас он продолжает выполнять обязанности посла. На днях Президент Беларуси наградил его орденом Франциска Скорины.  

Йозеф Мигаш рассказал в программе «ОбъективНо» на ОНТ о своих принципах, сильных сторонах нашей страны и о том, почему история превращается в историческую политику. 

Подробнее – в видеоинформации. 


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В начале недели во Дворце Независимости состоялась встреча нашего Президента и посла Словакии в Беларуси Йозефа Мигаша. Это имя белорусы широко узнали после 9...
 
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