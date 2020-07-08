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Гомельчанин подозревается в вымогательстве: возбуждено уголовное дело

08.07.2020 20:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гомельчанин подозревается в вымогательстве: возбуждено уголовное дело

Житель Гомеля подозревается в вымогательстве. Следователи предполагают, что случай не единичный, сообщается в Telegram-канале СК.

По данным следствия, 26-летний гомельчанин познакомился с 21-летней девушкой на сервисе онлайн-знакомств. В анкете парень опубликовал чужой снимок и увеличил возраст. 

Свидание девушки и молодого человека прошло в его квартире. Приватное общение гомельчанин втайне записал на видеокамеру ноутбука. Затем парень потребовал, чтобы знакомая купила ему телевизор или ноутбук под угрозой размещения снятых кадров в открытом доступе.

В отношении жителя Гомеля возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Следователи ищут других пострадавших. Контактные телефоны: 8 (0232) 69-31-88, 8 (044) 743-63-40. 

ФОТО: Telegram-канал Следственного комитета 

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Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Житель Гомеля подозревается в вымогательстве. Следователи предполагают, что случай не единичный, сообщается в Telegram-канале СК. По данным следствия, 26-летний...
 
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