Гомельчанин подозревается в вымогательстве: возбуждено уголовное дело

Источник материала: ОНТ

Житель Гомеля подозревается в вымогательстве. Следователи предполагают, что случай не единичный, сообщается в Telegram-канале СК.

По данным следствия, 26-летний гомельчанин познакомился с 21-летней девушкой на сервисе онлайн-знакомств. В анкете парень опубликовал чужой снимок и увеличил возраст.

Свидание девушки и молодого человека прошло в его квартире. Приватное общение гомельчанин втайне записал на видеокамеру ноутбука. Затем парень потребовал, чтобы знакомая купила ему телевизор или ноутбук под угрозой размещения снятых кадров в открытом доступе.

В отношении жителя Гомеля возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Следователи ищут других пострадавших. Контактные телефоны: 8 (0232) 69-31-88, 8 (044) 743-63-40.

ФОТО: Telegram-канал Следственного комитета

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