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Чемпионат Беларуси по футболу: Джасурбек Яхшибоев покинул «Энергетик-БГУ» и стал игроком солигорского «Шахтёра»
Источник материала: ОНТ
Громкий трансфер в чемпионате Беларуси по футболу. Лучший бомбардир турнира Джасурбек Яхшибоев переходит в другой клуб.
Нападающий покинул «Энергетик-БГУ» и на правах аренды стал игроком солигорского «Шахтёра». Напомним, в 14 матчах чемпионата Яшхибоев забил 9 мячей и оформил 3 результативные передачи. Узбекский форвард лидирует в гонке бомбардиров чемпионата по системе гол плюс пас, а также делит первое место по забитым мячам с ещё одним игроком солигорского клуба Виталием Лисаковичем. В следующем туре «Шахтёр» сыграет дома с «Городеей». Этот матч пройдёт в субботу.
Фото: ФК «Энергетик-БГУ»
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Чемпионат Беларуси по футболу: Джасурбек Яхшибоев покинул «Энергетик-БГУ» и стал игроком солигорского «Шахтёра»
Громкий трансфер в чемпионате Беларуси по футболу. Лучший бомбардир турнира Джасурбек Яхшибоев переходит в другой клуб. Нападающий покинул «Энергетик-БГУ» и на...
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