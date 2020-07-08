Чемпионат Беларуси по футболу: Джасурбек Яхшибоев покинул «Энергетик-БГУ» и стал игроком солигорского «Шахтёра»

Источник материала: ОНТ

Громкий трансфер в чемпионате Беларуси по футболу. Лучший бомбардир турнира Джасурбек Яхшибоев переходит в другой клуб.

Нападающий покинул «Энергетик-БГУ» и на правах аренды стал игроком солигорского «Шахтёра». Напомним, в 14 матчах чемпионата Яшхибоев забил 9 мячей и оформил 3 результативные передачи. Узбекский форвард лидирует в гонке бомбардиров чемпионата по системе гол плюс пас, а также делит первое место по забитым мячам с ещё одним игроком солигорского клуба Виталием Лисаковичем. В следующем туре «Шахтёр» сыграет дома с «Городеей». Этот матч пройдёт в субботу.

Фото: ФК «Энергетик-БГУ»

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